El curso que abrió puertas: tres historias detrás de la capacitación 4x4 en Jáchal e Iglesia

Más de 200 personas de Jáchal e Iglesia participaron en ocho capacitaciones sobre conducción 4x4 y manejo defensivo. Los encuentros —seis en Jáchal y dos en Iglesia— se realizaron entre abril y agosto de este año, donde apuntaron a reforzar la seguridad vial y sumar herramientas útiles para la minería y otros sectores productivos de la región. Fue organizado por la empresa SOTUR , que junto a Cominsa, Andesmar y Mitre Bus formaron la UTE que compite por el servicio de transporte de pasajeros en Vicuña.

Durante dos meses, las jornadas combinaron teoría y práctica: desde conducción segura y señalización hasta utilización de sistemas 4x4, colocación de cadenas y manejo de vehículos preparados para terrenos de mayor exigencia. Al finalizar, los participantes recibieron sus certificados, avalados por UTA y personal de SOTUR.

DIARIO DE CUYO conversó con tres participantes y contaron qué significó para ellos acceder a la capacitación. Una consiguió trabajo después de realizar las prácticas; otro espera que la experiencia le abra una puerta laboral para sostener a su familia; y un tercero sumó conocimientos técnicos que hasta ese momento no tenía.

Maira Paredes llegó a la capacitación con un objetivo concreto: sumar una certificación que fortaleciera su currículum. Tenía experiencia previa conduciendo, pero se encontró por primera vez con colectivos 4x4 especialmente preparados para trabajar en condiciones de mayor exigencia. “ Me sorprendí al ver los colectivos que tienen, todos 4x4. No había visto antes un colectivo así y la verdad que están muy bien preparados para que las personas viajen de manera tranquila y segura ”, contó.

Uno de los aprendizajes que más destacó estuvo vinculado precisamente con esa responsabilidad. “ Ellos remarcan mucho el tema de la seguridad, la señalización y el manejar consciente. Uno cuando lleva un vehículo de estos tiene una responsabilidad grande. Ante todo, la seguridad ”, explicó. Sin embargo, para Maira la capacitación terminó significando mucho más que un certificado. Se encontraba desempleada y, después de completar el curso y superar las prácticas de conducción, recibió una propuesta de la propia empresa.

“Estaba desempleada y la empresa inmediatamente me brindó una oportunidad para incorporarme a su equipo. Ya soy parte del equipo de SOTUR, así que estoy muy contenta”, relató. Luego realizó prácticas específicas en colectivo y logró superar esa instancia. “A raíz de la capacitación me brindaron una oportunidad de trabajo. Después hice las prácticas, pasé y hoy puedo decir que soy parte de SOTUR”, resumió.

Para ella, que este tipo de propuestas llegue directamente a los departamentos también marca una diferencia. “No todos estamos en condiciones de viajar a Capital para capacitarnos. Estas capacitaciones abren un abanico de oportunidades que uno debe aprovechar”, sostuvo.

Maira Paredes realizó la capacitación, superó las prácticas de conducción y posteriormente se incorporó a trabajar en SOTUR.

Lucas Jofré: “Espero que se me abran las puertas, tengo un hijo y una familia”

La experiencia de Lucas Jofré tiene otro recorrido. Es de Jáchal, actualmente está buscando trabajo y ya contaba con antecedentes como conductor: meses atrás había manejado buses escolares en Vitória, Espírito Santo, Brasil. Sin embargo, aseguró que los vehículos utilizados durante la capacitación representaron un desafío diferente. “Nada que ver con los buses que había manejado. Estos tenían muchas configuraciones y eran colectivos de alta gama, por así decirlo, preparados para trasladar pasajeros, para trasladar vidas”, señaló.

Para Jofré, la capacitación modificó principalmente su mirada sobre la responsabilidad que implica estar detrás del volante. “Te hace entrar muchísimo más en el tema de cuidar a la persona, de hacer un viaje seguro tanto para mí como para las personas que llevamos a destino”, explicó. Durante la parte práctica fue uno de los participantes que pudo conducir el vehículo durante un recorrido más extenso. “Fui una de las cuatro personas que pudo conducir el colectivo y hacer un recorrido largo. Me fue muy bien”, recordó.

Hoy considera que la certificación puede ampliar sus posibilidades no solamente dentro de la minería, sino también en municipios o empresas vinculadas con el transporte de pasajeros en la zona. “Haber hecho este curso también me sacó límites, porque saca barreras. Hay que animarse”, expresó. Y cuando se le preguntó qué esperaba a partir de ahora, su respuesta fue directa: “Trabajo, que se me abran las puertas. Tengo un hijo, una familia”.

Lucas Jofré fue uno de los participantes que realizó un recorrido práctico con los vehículos 4x4 y espera convertir la capacitación en una nueva oportunidad laboral.

Alberto Balmaceda: “Ahora sé manejar el 4x4 y es un paso más”

Alberto Balmaceda, también de Jáchal, llegó al curso con experiencia manejando otros tipos de vehículos, entre ellos camiones de auxilio, pero nunca había utilizado un sistema 4x4. Actualmente está buscando trabajo después de una trayectoria de 14 años en una compañía de combustibles, donde cumplió distintas funciones relacionadas con control de stock y manejo de personal. Su objetivo no está limitado a conseguir empleo como chofer, pero decidió aprovechar la posibilidad de sumar un conocimiento que hasta ese momento no tenía.

“El curso te abre más caminos en cuanto a las cosas nuevas que van saliendo en 4x4”, señaló. Uno de los aprendizajes que más valoró fue la colocación de cadenas para circular sobre nieve. “Me sirvió mucho porque no tenía idea de cómo ponerlas. Ni siquiera había agarrado una cadena de esas antes”, contó.

También aprendió a utilizar correctamente la tracción del vehículo. “Yo podía manejar un camión, llevarlo y traerlo, pero si me decían ‘poné el 4x4’, no sabía cómo trabajarlo. Ahora ya sé cómo pasar el colectivo común a 4x4 y es un paso más”, explicó. Para Balmaceda, ese conocimiento puede marcar una diferencia ante una futura convocatoria laboral. “Mañana te llaman y si no tenés ni la más mínima idea, no podés hacer nada. Estas capacitaciones sirven porque te dan esa posibilidad de estar un poco más preparado”, sostuvo.

Alberto Balmaceda tenía experiencia conduciendo otros vehículos, pero durante el curso aprendió a utilizar sistemas 4x4 y a colocar cadenas para circular sobre nieve.

Las tres historias muestran resultados distintos de una misma experiencia. Maira consiguió trabajo después de capacitarse; Lucas espera que el curso se convierta en una puerta laboral y Alberto incorporó conocimientos técnicos para ampliar un perfil construido durante años. En todos los casos, la posibilidad de formarse sin salir de Jáchal aparece como uno de los aspectos más valorados.

Con más de 200 participantes y ocho encuentros, el ciclo dejó así algo más que certificados: conocimientos aplicables a actividades con creciente demanda en la región y, en algunos casos, oportunidades concretas para quienes buscan insertarse o volver al mercado laboral.