El Festival VacunArte+ llega a la Estación San Martín: salud y recreación para la familia

El sábado 25 de abril , la plaza del Centro Cultural Estación San Martín se convertirá en el epicentro de la salud con la llegada de VacunArte+ . Este festival gratuito, diseñado para toda la familia , invita a los ciudadanos a completar su esquema de vacunación en un horario extendido de 17:00 a 21:00 horas .

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Enmarcado en la "Semana de la Vacunación de las Américas 2026" y organizado por el Ministerio de Salud de la Provincia junto a la Municipalidad de la Capital, la propuesta trasciende la simple aplicación de dosis. Según los organizadores, los asistentes podrán acceder a una amplia gama de servicios médicos que incluyen testeos de HPV y chequeos odontológicos . Además, se contará con un vacunatorio móvil y postas organizadas por edades para agilizar la atención de niños, adultos y adultos mayores.

También ofrecerá asesoría en áreas fundamentales para la calidad de vida, tales como salud mental , nutrición, hábitos saludables y salud sexual y reproductiva . Y se brindará información clave sobre la prevención de zoonosis , reforzando el compromiso con el bienestar animal y ambiental.

VacunArte+ cuenta con la participación de equipos interdisciplinarios del Ministerio de Salud junto a otros organismos provinciales, municipales e instituciones de la sociedad civil, consolidando un trabajo articulado que fortalece las estrategias de inmunización en la provincia.

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Salud y recreación en la Estación San Martín

Para que la experiencia sea amena, la jornada integrará espacios dedicados al arte, el deporte y la recreación, como intervenciones artísticas, muestras de dibujo, espectáculos, clases de zumba, deportes y espacios participativos.

Esta iniciativa busca desmitificar el entorno sanitario, transformando un trámite preventivo en una oportunidad de encuentro comunitario y disfrute cultural.

Según la organización, la cita representa una oportunidad inmejorable para ponerse al día con las vacunas mientras se disfruta de una tarde diferente en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.