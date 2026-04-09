    • 9 de abril de 2026 - 13:36

    El Gobierno provincial colocará puntos de asesoramiento para el Boleto Escolar Gratuito y enviará orientadores a paradas de la RedTulum

    El Ministerio de Gobierno despliega personal en terreno para asesorar sobre el acceso al beneficio de manera correcta, en distintos espacios de alta concurrencia.

    Este jueves por la mañana se realizó la conferencia de prensa.

    Este jueves por la mañana se realizó la conferencia de prensa.

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    La Secretaría de Tránsito y Transporte llevará adelante un trabajo de campo que permitirá reforzar la orientación sobre el Boleto Escolar Gratuito. En este marco, orientadores brindarán asesoramiento en puntos estratégicos del ámbito educativo y del transporte público.

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    Los puntos informativos estarán presentes a la salida del CUIM (Complejo Universitario Islas Malvinas) y en la Estación de Trasbordo Mitre, Estación de Trasbordo Córdoba. Además, los orientadores se ubicarán en distintas paradas para asesorar a estudiantes y docentes en los puntos estratégicos de la provincia. El objetivo es que asistan a estudiantes y a los docentes que tengan dudas sobre el funcionamiento del sistema, la validación del beneficio y el uso general del boleto gratuito.

    Actualmente, más de 121 mil personas se encuentran inscriptas en el programa, de las cuales más de 114 mil ya cuentan con el beneficio aplicado en su tarjeta SUBE. Estas cifras abarcan a los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario, y continúan en actualización constante.

    Asimismo, se recuerda que la inscripción permanece abierta, con el objetivo de garantizar que quienes aún no se hayan registrado o comiencen las clases en fechas posteriores puedan acceder al beneficio. A medida que las instituciones educativas envíen los padrones actualizados de nuevos estudiantes y docentes, estos podrán incorporarse al sistema.

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