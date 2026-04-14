El Gobierno provincial invertirá más de $4.854 millones para el mantenimiento de 26 hectáreas de verde de la Ciudad

Con el objetivo de blindar el estado de los espacios verdes más emblemáticos de la Ciudad de San Juan , el Gobierno provincial puso en marcha un ambicioso proceso de licitación para el mantenimiento integral del eje cívico y cultural. El proyecto contempla una inversión oficial de $4.854.498.000 y un plazo de ejecución que se extenderá por 517 días corridos .

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La iniciativa no se limita a la limpieza convencional, sino que plantea un esquema de "mantenimiento de alta complejidad" en más de 26 hectáreas . El área de intervención se dividió en tres sectores operativos para garantizar mayor eficiencia: el Parque de Mayo (y sus anexos), la ampliación oeste junto al Museo de la Historia Urbana y el Parque Belgrano.

Uno de los puntos más rigurosos del pliego de condiciones es la exigencia de guardias activas las 24 horas , los 365 días del año. La empresa que resulte adjudicataria deberá tener capacidad de respuesta inmediata ante contingencias climáticas, actos de vandalismo o incendios, asegurando que los paseos estén siempre en condiciones óptimas.

Además, la supervisión técnica estará a cargo de un ingeniero agrónomo especializado, quien tendrá la responsabilidad de definir los criterios de poda, fertilización y tratamientos fitosanitarios específicos para cada especie.

El presupuesto oficial se distribuye según la extensión y complejidad de cada zona:

Área Principal (Parque de Mayo): Es la que concentra la mayor inversión con más de $2.220 millones .

Parque Belgrano: Se asignaron más de $1.555 millones , incluyendo la preservación de las estructuras ferroviarias integradas al paisaje.

Ampliación Oeste: El monto destinado supera los $1.078 millones.

Prioridad para lo local

En una clara señal de apoyo al sector empresario regional, el pliego establece que, en caso de presentarse consorcios (UTE), al menos una de las firmas debe tener base en San Juan. Asimismo, para fomentar la competitividad y la especialización, ninguna empresa podrá quedarse con la concesión de más de un sector operativo.

Tecnología y cuidado del suelo

La licitación incluye detalles técnicos de avanzada. Por ejemplo, para evitar daños en el césped y los sistemas de riego subterráneo, será obligatorio el uso de placas especiales para el movimiento de maquinaria pesada. También se exige el mantenimiento especializado de los jardines verticales, con control estricto de nutrientes y pH, y el uso exclusivo de hidrogrúas para la poda de árboles de gran porte.

Finalmente, el protocolo para eventos masivos —tan habituales en la zona del Parque— obliga a la contratista a realizar operativos de limpieza inmediata apenas terminen las actividades, asegurando que el corazón verde de la Capital recupere su fisonomía en tiempo récord.