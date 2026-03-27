El IPHEM sale a buscar donantes de sangre: en marzo habrá ocho colectas en ocho departamentos

Ante la baja registrada en donaciones de sangre, el IPHEM saldrá a buscar donantes como suele hacer todos los meses. En este marco, el Instituto Provincial de Hemoterapia dio a conocer el cronograma para abril que incluirá colectas en ocho departamentos. Cabe recordar que en enero, desde el IPHEM dijeron que las donaciones de sangre cayeron en un 30%.
Estas colectas itinerantes forman parte de la estrategia permanente de promoción de la donación voluntaria y habitual, una acción solidaria que resulta fundamental para garantizar la disponibilidad ante emergencias, cirugías y tratamientos médicos.
Desde el IPHEM se invita a la comunidad a acercarse a los sitios programados para concretar su donación, recordando que cada aporte puede salvar hasta tres vidas. Asimismo, destaca la importancia de sostener estas campañas durante todo el año, ya que la demanda de sangre es permanente.
Cronogramas de las colectas del IPHEM
Capital
Fecha: miércoles 4 de abril.
Lugar: Poder Judicial, en Calle Rivadavia 473 Este, Capital.
Horario de colecta: 8 a 12.
Calingasta
Fecha: martes 7 de abril.
Lugar: Hospital de Barreal, en Calle Las Heras 79 Oeste, Barreal.
Horario de colecta: 9 a 12.
Albardón
Fecha: viernes 10 de abril.
Lugar: Hospital Doctor José Giordano, Calle Domingo Faustino Sarmiento.
Horario: 8 a 12.
Jáchal
Fecha: lunes 13 de abril.
Lugar: Hospital San Roque, en Ruta Nacional 150.
Horario: de 8,30 a 12.
Caucete
Fecha: miércoles 15 de abril.
Lugar: Desarrollo infantil del Hospital Doctor Cesar Aguilar, en Diagonal Sarmiento 42, Caucete.
Horario de colecta: 8 a 12.
Pocito
Fecha: viernes 17 de abril.
Lugar: Hospital Doctor Federico Cantoni, Avenida Joaquín Uñac, entre 10 y 11, Pocito.
Horario: 8 a 12.
Sarmiento
Fecha: martes 21 de abril.
Lugar: Hospital Ventura Lloveras, en Calle 9 de Julio, Media Agua, Sarmiento.
Horario: 8,30 a 12.
Angaco
Fecha: viernes 24 de abril.
Lugar: Centro de jubilados de Angaco, en Calle San Martín, entre Nacional y Rawson, Angaco
Horario: 8 a 12.
Requisitos para participar de las colectas del IPHEM
-Tener entre 18 y 65 años.
-Si el donante tiene piercing, tatuajes o cirugías debe esperar 12 meses desde que lo realizó.
-Asistir con DNI.
-Si el donante se colocó la vacuna COVID-19, esperar 72 horas.
-Desayunar liviano, con abundante cantidad de líquidos preferentemente que no sean lácteos.
-Cualquier consulta por fuera de estos requisitos comunicarse la 4223571 o asistir al IPHEM en calle Rivadavia 728 Este, departamento Capital.