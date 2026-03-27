    • 27 de marzo de 2026 - 12:04

    El IPHEM sale a buscar donantes de sangre: en marzo habrá ocho colectas en ocho departamentos

    El Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) dio a conocer el cronograma de trabajo durante el próximo mes.

    Nuevamente el IPHEM saldrá a recorrer la provincia con las colectas de sangre durante el mes de abril.

    Foto:

    (Redes sociales)
    Por Fabiana Juarez

    Ante la baja registrada en donaciones de sangre, el IPHEM saldrá a buscar donantes como suele hacer todos los meses. En este marco, el Instituto Provincial de Hemoterapia dio a conocer el cronograma para abril que incluirá colectas en ocho departamentos. Cabe recordar que en enero, desde el IPHEM dijeron que las donaciones de sangre cayeron en un 30%.

    Las campañas impulsadas por Instituto Provincial de Hemoterapia buscan garantizar un stock adecuado en el banco de sangre y convocan a la comunidad a sumarse como donantes voluntarios. En este marco, dio a conocer el cronograma de colectas que se desarrollarán durante el mes de marzo en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de reforzar y mantener en niveles óptimos el stock del banco de sangre.

    colecta
    El IPHEN realizará 8 colectas de sangre en ocho departamentos durante el mes de abril.

    Estas colectas itinerantes forman parte de la estrategia permanente de promoción de la donación voluntaria y habitual, una acción solidaria que resulta fundamental para garantizar la disponibilidad ante emergencias, cirugías y tratamientos médicos.

    Desde el IPHEM se invita a la comunidad a acercarse a los sitios programados para concretar su donación, recordando que cada aporte puede salvar hasta tres vidas. Asimismo, destaca la importancia de sostener estas campañas durante todo el año, ya que la demanda de sangre es permanente.

    Cronogramas de las colectas del IPHEM

    Capital

    • Fecha: miércoles 4 de abril.
    • Lugar: Poder Judicial, en Calle Rivadavia 473 Este, Capital.
    • Horario de colecta: 8 a 12.

    Calingasta

    • Fecha: martes 7 de abril.
    • Lugar: Hospital de Barreal, en Calle Las Heras 79 Oeste, Barreal.
    • Horario de colecta: 9 a 12.

    Albardón

    • Fecha: viernes 10 de abril.
    • Lugar: Hospital Doctor José Giordano, Calle Domingo Faustino Sarmiento.
    • Horario: 8 a 12.

    Jáchal

    • Fecha: lunes 13 de abril.
    • Lugar: Hospital San Roque, en Ruta Nacional 150.
    • Horario: de 8,30 a 12.

    Caucete

    • Fecha: miércoles 15 de abril.
    • Lugar: Desarrollo infantil del Hospital Doctor Cesar Aguilar, en Diagonal Sarmiento 42, Caucete.
    • Horario de colecta: 8 a 12.

    Pocito

    • Fecha: viernes 17 de abril.
    • Lugar: Hospital Doctor Federico Cantoni, Avenida Joaquín Uñac, entre 10 y 11, Pocito.
    • Horario: 8 a 12.

    Sarmiento

    • Fecha: martes 21 de abril.
    • Lugar: Hospital Ventura Lloveras, en Calle 9 de Julio, Media Agua, Sarmiento.
    • Horario: 8,30 a 12.

    Angaco

    • Fecha: viernes 24 de abril.
    • Lugar: Centro de jubilados de Angaco, en Calle San Martín, entre Nacional y Rawson, Angaco
    • Horario: 8 a 12.

    Requisitos para participar de las colectas del IPHEM

    • -Tener entre 18 y 65 años.
    • -Si el donante tiene piercing, tatuajes o cirugías debe esperar 12 meses desde que lo realizó.
    • -Asistir con DNI.
    • -Si el donante se colocó la vacuna COVID-19, esperar 72 horas.
    • -Desayunar liviano, con abundante cantidad de líquidos preferentemente que no sean lácteos.
    • -Cualquier consulta por fuera de estos requisitos comunicarse la 4223571 o asistir al IPHEM en calle Rivadavia 728 Este, departamento Capital.
