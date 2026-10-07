    • 7 de octubre de 2026 - 17:38

    El Ministerio de Minería recibió a 17 estudiantes de la UNSJ para sus prácticas profesionalizantes

    Un grupo de 17 universitarios de la UNSJ comenzó sus prácticas profesionalizantes en el Ministerio de Minería. Serán distribuidos en distintas áreas clave de la cartera para sumar experiencia vinculada al sector productivo local.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Minería de San Juan dio inicio formal a una nueva edición de su programa de prácticas profesionalizantes con la incorporación de 17 estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Los jóvenes seleccionados se sumarán a trabajar en distintas dependencias de la cartera minera provincial.

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    El recibimiento oficial estuvo encabezado por el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, quien destacó la importancia de sumar nuevas miradas y vitalidad al equipo de gestión pública vinculado al sector estratégico de la provincia.

    “Me pone muy contento ver esta mesa llena de jóvenes. Generalmente eso no ocurre, y la presencia de tantos estudiantes le da otra dinámica al Ministerio”, expresó el funcionario durante la bienvenida, acompañado por el secretario de Desarrollo Minero Sustentable, Guillermo Olguín; el secretario técnico, Pablo Fernández; y la subsecretaria de Coordinación Administrativa, Lucía Maurín.

    Asimismo, Perea remarcó el valor estratégico de este tipo de iniciativas para quienes están transitando sus últimos tramos académicos: "La minería es una actividad con mucha proyección y necesitamos que los jóvenes se involucren, se formen y conozcan cómo funciona el sector desde adentro".

    Cómo se distribuyeron los estudiantes en las áreas ministeriales

    Los 17 universitarios fueron asignados a las diferentes secretarías del ministerio de acuerdo con los perfiles específicos requeridos por cada dependencia:

    Incorporó a alumnos de las carreras de Contador Público, Abogacía, Licenciatura en Sistemas de Información, Ingeniería Industrial y Licenciatura en Administración.

    Sumó a futuros profesionales del Profesorado de Química, Ingeniería en Minas, Licenciatura en Ciencias Geológicas y Licenciatura en Geografía.

    De esta manera, los cursantes tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas universitarias, sumando experiencia de campo y entendiendo de cerca los engranajes de la gestión pública y el control de la actividad minera en San Juan.

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