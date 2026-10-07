El Ministerio de Minería recibió a 17 estudiantes de la UNSJ para sus prácticas profesionalizantes

El Ministerio de Minería de San Juan dio inicio formal a una nueva edición de su programa de prácticas profesionalizantes con la incorporación de 17 estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Los jóvenes seleccionados se sumarán a trabajar en distintas dependencias de la cartera minera provincial.
El recibimiento oficial estuvo encabezado por el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, quien destacó la importancia de sumar nuevas miradas y vitalidad al equipo de gestión pública vinculado al sector estratégico de la provincia.
“Me pone muy contento ver esta mesa llena de jóvenes. Generalmente eso no ocurre, y la presencia de tantos estudiantes le da otra dinámica al Ministerio”, expresó el funcionario durante la bienvenida, acompañado por el secretario de Desarrollo Minero Sustentable, Guillermo Olguín; el secretario técnico, Pablo Fernández; y la subsecretaria de Coordinación Administrativa, Lucía Maurín.
Asimismo, Perea remarcó el valor estratégico de este tipo de iniciativas para quienes están transitando sus últimos tramos académicos: "La minería es una actividad con mucha proyección y necesitamos que los jóvenes se involucren, se formen y conozcan cómo funciona el sector desde adentro".
Cómo se distribuyeron los estudiantes en las áreas ministeriales
Los 17 universitarios fueron asignados a las diferentes secretarías del ministerio de acuerdo con los perfiles específicos requeridos por cada dependencia:
Incorporó a alumnos de las carreras de Contador Público, Abogacía, Licenciatura en Sistemas de Información, Ingeniería Industrial y Licenciatura en Administración.
Sumó a futuros profesionales del Profesorado de Química, Ingeniería en Minas, Licenciatura en Ciencias Geológicas y Licenciatura en Geografía.
De esta manera, los cursantes tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas universitarias, sumando experiencia de campo y entendiendo de cerca los engranajes de la gestión pública y el control de la actividad minera en San Juan.