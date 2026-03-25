El Parque Provincial Ischigualasto llega con cambios en otoño: nuevos horarios y tarifas

El comienzo del otoño llegó con novedades al Parque Provincial Ischigualasto , debido a que informaron desde la dirección del ente nuevos valores para el ingreso como también cambios en el horario para los visitantes. Es importante dejar en claro que modificaciones en torno a los horarios entraron en vigencia el 21 de marzo, mientras que los valores cambiaran en las próximas jornadas.

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En lo que es tarifas , cabe destacar que se trata de la segunda actualización que se da en el año, ya que la anterior se había registrado durante la primera quincena de enero, cuando se modificaron los valores que estaban congelados desde noviembre. Sin embargo, la suba es leve, por lo que no genera un gran impacto en el bolsillo.

De acuerdo a la información suministrada por el espacio, los nuevos valores entran en vigencia el 1 de abril, es decir, desde el próximo miércoles se encarece la entrada a una de las joyas que tiene San Juan.

En el caso de pasar el momento en la zona de acampe, el mismo tiene un valor de $11.000 y el circuito en bicicleta o trekking al Cerro Morado y Río Salado tiene un costo de $40.000. Por su parte, el circuito nocturno con Luna Llena, uno de los eventos más atractivos está costando $45.000.

La tarifa de los vehículos turísticos se mantiene, quedando en $10.000 para taxis y remises y $40.000 en el caso de minibús y combis.

Nuevos horarios de visita al Parque Provincial Ischigualasto

Otra de las modificaciones que ya está vigente es el nuevo horario de visita, adaptado para el otoño y el invierno. El mismo se establece conforme a la luz solar y para que los recorridos sean amenos con climas más bajos.

Desde el pasado sábado 21 de marzo, los horarios para el circuito tradicional serán de 9 a 16 horas, con recorridos programados cada una hora, por lo que después de las 17 horas no se permitirá el ingreso, salvo para eventos particulares que se realicen en el Parque Provincial Ischigualasto.