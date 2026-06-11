El "Peladazo" mundialista volvió a reunir a decenas de sanjuaninos en Trinidad

La fiebre por el Mundial ya se siente en San Juan y, una vez más, tuvo una expresión tan particular como divertida. Este miércoles por la noche se realizó una nueva edición del tradicional “Peladazo”, un encuentro que reunió a hombres calvos de distintos puntos de la provincia en un restaurante de Trinidad.

La iniciativa fue impulsada por La Esquina El Cordobés, que convocó a los participantes con una propuesta difícil de rechazar: papas fritas y fernet gratis para quienes asistieran luciendo con orgullo su calvicie y vistiendo la camiseta de la Selección Argentina.

La respuesta fue inmediata. Decenas de sanjuaninos llegaron al local para compartir una velada diferente, marcada por las bromas, las anécdotas y la previa del debut de la Scaloneta en la Copa del Mundo.

Durante la noche, el dueño del establecimiento fue entregando reconocimientos especiales a los asistentes. Hubo distinciones para categorías tan originales como “el más fachero”, “el más fiel”, “el mejor asador”, “el más llegador” y “el más puntual”, entre otras que desataron risas y aplausos entre los presentes.

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Sin embargo, el momento más esperado llegó cerca del final, cuando todos los participantes se reunieron para la clásica foto grupal junto al anfitrión. La imagen, con decenas de cabezas brillando bajo las luces del local y las camisetas albicelestes como denominador común, reflejó el espíritu de una reunión que ya se convirtió en una tradición.

Entre fernet, papas fritas y mucho humor, el “Peladazo” volvió a demostrar que la creatividad y el sentido de pertenencia pueden convertir una simple reunión en uno de los eventos más comentados de la previa mundialista en San Juan.