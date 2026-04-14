El primer cuartel de bomberos voluntarios de San Juan, en jaque: deuda millonaria, puertas cerradas a subsidios y subsistiendo gracias a la venta de pollos

En 1972 se fundó la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Caucete , el primer cuartel con personal ad honorem que existió en la provincia. Así, se consolidó como una institución histórica y fundamental para la seguridad de la comunidad local durante décadas. Aquellos años de gloria parecen haber quedado en el olvido ante la desidia y la cruda realidad que atraviesan en la actualidad, donde mantener las puertas abiertas es cada vez más complejo.

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Cesar Fernández, presidente de la institución, explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO que la realidad institucional es compleja, grave y pese a las acciones que vienen realizando, no es suficiente para salir del pozo en el que encontraron el cuartel hace poco más de un año, cuando asumió la nueva comisión directiva. “Las problemáticas que estamos enfrentando son varias, porque ha estado muy descuidado, prácticamente sin comisión, con problemas de equipamiento, falta de recursos, movilidades viejas, y así podría seguir. Todos los días nos topamos con un problema nuevo” , comentó Fernández.

Actualmente el mayor inconveniente que dejó en evidencia la crisis institucional del cuartel es la intimación de DECSA por una deuda millonaria en el servicio de electricidad. Bomberos debe alrededor de $2.800.000, número que aumentó ya que cuando asumió la nueva Comisión Directiva la deuda era de $1.400.000. Fernández explicó que, lamentablemente el poco dinero que ingresa es destinado a reparaciones de movilidades o urgencias inmediatas.

Además de la deuda millonaria, la institución carece de personería jurídica y CUIT, lo que conlleva a no poder participar en las solicitudes de subsidios nacionales o provinciales, debido a que no son una institución registrada legalmente. A ello se suma movilidades que van del modelo 75 a 94, siendo esta última la más nueva; y equipamiento en buen estado para solo el 15% de la totalidad del cuartel.

“Cuando asumimos priorizamos estar operativos. En un año hemos logrado un montón, pero siguen sucediendo cosas. No hay que olvidar que tomamos un cuartel que estaba a la deriva” , detalló Fernández.

Lamentablemente, ante el panorama real y la falta de posibilidades de poder aspirar a ayudas económicas, es que el cuartel se la rebusca para poder sumar fondos con distintas acciones. Sobre este punto, el presidente de la institución explicó que se sostienen a base de la venta de pollos asados, de empanadas y de rifas que van armando. “También sostenemos el cuartel gracias a los siete bolsones de mercadería que nos brinda el Gobierno provincial. Dentro del cuerpo somos 15 bomberos voluntarios y 15 aspirantes, contamos con personal constante que realiza guardias de 8 horas. Siempre hay chicos en el cuartel y la mercadería ayuda un poco, pero no es suficiente”, acotó.

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Debido a la coyuntura actual, tanto Fernández como quienes lo acompañan en la gestión están focalizando sus esfuerzos en regularizar la deuda con DECSA, entendiendo que es el principal problema a erradicar; pero no el único. Ante esa situación, esperan poder normalizar la situación administrativa de la institución en los próximos meses, para estar en condiciones de solicitar subsidios en diciembre.

“La única esperanza que nos queda es poder normalizar la situación del cuartel, pero es una realidad, agarramos un cuartel que era un desastre y todos los días hacemos lo que podemos para levantarlo. Lo peor que nos puede pasar ahora es que nos corten la luz, porque en ese caso deberíamos cerrar las puertas del cuartel y no estaríamos disponibles para la comunidad. No queremos que eso pase, por eso estamos pidiendo audiencia con el interventor de DECSA para encontrar una solución en conjunto”, indicó Fernández, esperanzado de poder lograr una luz al final de la realidad turbulenta que atraviesa la institución.

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Cómo colaborar con el cuartel de bomberos voluntarios de Caucete

Además de la venta de comida que intentan concretar cada fin de semana y las rifas que van armando y compartiendo puntualmente con la comunidad de Caucete, desde Bomberos Voluntarios también tomaron la decisión de compartir un alias donde estarán recibiendo la colaboración por parte de quienes deseen ayudar para que la institución no cierre sus puertas.

Entiendo que con el pequeño aporte de todos se puede salir adelante, la intención es contar con los fondos suficientes para poder contratar personal idóneo para regularizar la situación administrativa, como también poder invertir en mejoras necesarias para la funcionalidad del cuerpo.

Quienes deseen colaborar lo puede hacer al alias cuartelbomberos.mp, a nombre de César Santiago Fernández