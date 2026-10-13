El top tres de las faltas de tránsito más comunes que cometen los sanjuaninos y el motivo detrás del crecimiento de infracciones

El costo de las multas de tránsito se actualiza a medida que va aumentado el combustible, ya que el cálculo se toma en base al costo del litro de nafta de mayor octanaje. Lejos de creer que el mayor costo implica una mayor conciencia de parte de los conductores en cumplir las normas y reducir la cantidad de infracciones, el escenario en San Juan es distinto. A tres meses de culminar el año, las infracciones igualaron la cantidad del 2025 y hay más vehículos radiados en comparación al año paso.

Así lo indicó el comisario Ricardo Díaz, jefe de la Dirección de Tránsito D7, quien explicó que el aumento de las actas labradas en los últimos años responde, principalmente, a una mayor presencia policial en las calles con controles en distintos puntos de la provincia. Además, destacó un cambio en la estrategia de los controles, donde este año se priorizan las faltas graves que pueden derivar en siniestros viales.

Según detalló el funcionario en diálogo con DIARIO DE CUYO, durante 2024 se registraron aproximadamente 20.400 actas de infracción en toda la provincia. En 2025, la cifra ascendió a 26.700, luego de que se reforzaran los operativos y el trabajo de calle. En lo que va de 2026, en tanto, el número de actas se mantiene en niveles similares a los del año anterior, aunque con una diferencia importante: aumentó la cantidad de vehículos radiados.

En primer lugar, se encuentra la falta de uso de cinturón de seguridad. Es una de las infracciones más habituales entre los automovilistas. Pese a su importancia para reducir las consecuencias de un choque, sigue siendo una conducta frecuente en las calles sanjuaninas.

Le sigue el circular con la documentación vencida o incompleta. En este grupo se incluyen, principalmente, las licencias de conducir vencidas y la falta de seguro obligatorio vigente. Se trata de irregularidades que los agentes detectan durante los procedimientos de control.

Cerrando el podio se encuentra una falta más que grave, y es la falta de uso de casco en motociclistas. La ausencia de este elemento de seguridad también aparece entre las infracciones más comunes. A diferencia de otras faltas administrativas, puede implicar la radiación del vehículo, debido al riesgo que representa circular sin la protección correspondiente.

El jefe del D7 también advirtió sobre el uso del teléfono celular al conducir. Aunque considera que es una conducta visible en la vía pública, reconoció que resulta más difícil de sancionar porque requiere que los agentes observen la infracción en el momento en que se produce, y como los controles pueden divisarse a la distancia, el conductor que maneja con el celular en mano se encarga de descartarlo antes de pasar por el control

Más controles y un cambio de estrategia, los motivos detrás del aumento de actas

El incremento de las actas no necesariamente significa que los conductores estén cometiendo más infracciones que antes. Según Díaz, la principal explicación está en el refuerzo de los operativos y en una mayor actividad de los efectivos en la calle.

Para 2026, la estrategia establecida por la fuerza de seguridad apunta a concentrar los esfuerzos en aquellas conductas que comprometen directamente la seguridad vial. Por eso, aunque el volumen de actas se mantiene en niveles similares al de 2025, se incrementó la cantidad de vehículos que deben ser retirados de circulación.

"Estamos con 1.800 radiados más que el año pasado. Misma cantidad de actas, pero más radiados", explicó el comisario.

La radiación de un vehículo está contemplada en la normativa para determinadas situaciones que representan un riesgo para la seguridad. Entre ellas se encuentran circular en moto sin casco y presentar deficiencias peligrosas en el automóvil, como la falta de paragolpes o problemas en las luces.

Cómo deciden dónde y cuándo montar un operativo de tránsito

Los operativos no se organizan de manera aleatoria. De acuerdo con Díaz, la Dirección de Tránsito D7 trabaja con un mapa de calor elaborado a partir de los registros de siniestralidad vial, que permite identificar los sectores con mayor cantidad de accidentes, los días de la semana y los horarios en los que se concentran.

Con esa información se planifican los controles y se distribuyen los recursos para intervenir en las zonas consideradas prioritarias. El jefe policial señaló que el objetivo es prevenir y concientizar, sin descuidar ningún departamento de la provincia. En ese sentido, sostuvo que la ausencia de víctimas fatales en una localidad no significa que deban dejar de realizarse operativos.

"Buscamos concientizar con nuestros operativos. No podemos descuidar ningún departamento. Más allá de que Iglesia no tenga fallecidos en todo el año, por ejemplo, tampoco hay que esperar para tenerlos", concluyó. Así, el jefe del D7 destacó que la intención de la fuerza no es convertirse en una cacería de conductores que manejen bajo alguna irregularidad, sino en generar conciencia sobre la importancia de cumplir con las normas viales para evitar accidentes y tragedias.