    • 21 de marzo de 2026 - 17:34

    En 25 de Mayo les enseñarán gratis teatro a los niños para incentivarlos a leer, a integrarse y a imaginar

    Se trata de ActuArte, una propuesta avalada por el municipio de 25 de Mayo que arrancará el próximo 28 de marzo.

    El 28 de marzo arranca en 25 de Mayo el taller de teatro gratuito para niños ActuArte.

    El 28 de marzo arranca en 25 de Mayo el taller de teatro gratuito para niños ActuArte.

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    Por Fabiana Juarez

    A partir del 28 de marzo, los niños de 25 de Mayo podrán participar de una propuesta que busca no sólo divertirlos y entretenerlos, sino también incentivarlos a leer, a imaginar y a sociabilizar. Se trata de ActuArte un taller gratuito de teatro que les ofrece un espacio donde jugar y expresarse.

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    ActuArte es un taller de teatro abierto para niños de 6 a 11 años. Y con un objetivo de contención y acompañamiento de los chicos. ‘Con ActuArte buscamos contener a los chicos de toda la comunidad en un espacio profesional y académico, dirigido por la profesora Sofía Farías que se formó en la universidad’, dijo Gladys Otiñano, secretaria de Cultura del municipio de 25 de Mayo.

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    El Municipio de 25 de Mayo llevo el taller de teatro ActuArte a algunas comunidades para mostrarles a los chicos esta propuesta.

    El Municipio de 25 de Mayo llevo el taller de teatro ActuArte a algunas comunidades para mostrarles a los chicos esta propuesta.

    La funcionaria agregó que con este taller se puede ‘incentivar' en los chicos el buen hábito de la lectura, ya que deberán leer sobre las distintas obras teatrales y los libretos para estudiarlos. ‘Ya hicimos esta propuesta a algunas localidades y los resultados fueron excelentes. Por eso decidimos el dictado de un taller’, dijo Otiñano.

    Por su parte, Sofía Farías, la profesora a cargo del taller, dijo que el teatro no sólo desarrolla la creatividad, sino que también ayuda a reconocer y expresar emociones, fortalecer la confianza y aprender a escuchar y compartir con otros. Agregó que ActuArte nació en el 2022 como un proyecto particular, pero que ahora cuenta con el aval y apoyo del municipio. ‘Las risas no faltan en el taller. Durante estos años han pasado chicos increíbles por ActuArte. Algunos llegaron derivados de especialistas, y se han visto resultados hermosos tanto en su vida cotidiana como en la escena’, dijo la profesora.

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    Objetivo del taller de teatro en 25 de Mayo

    El objetivo principal de este taller de teatro es darles a los chicos las herramientas para expresar sus emociones y permitirles desarrollar habilidades sociales para integrarse en los grupos que concurran. Además, también para desarrollar la imaginación y trabajar la exposición, sacándolos de la vergüenza. Todo a través del juego dramático.

    En ActuArte, las niñas y niños podrán explorar el teatro a través de juegos teatrales, creación de personajes, improvisación y pequeñas historias que nacen de su propia imaginación.

    Las clases de ActArte

    Está destinado a niños y niñas de entre 6 a 11 años. Las clases son gratuitas y arrancarán el próximo 28 de marzo. Se dictarán los días sábados, en el horario de 10 a 11,30, en la exparrillada.

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