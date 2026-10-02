En 25 de Mayo se preparan para disfrutar de sabores auténticos : se viene el Festival del Pan Casero

El municipio de 25 de Mayo ya confirmó la realización del Festival del Pan casero. Será el próximo sábado 10 de octubre, ev Villa Yanello.

Las mujeres de 25 de Mayo ya se preparan para participar de un encuentro que combina tradición, gastronomía y arte. Se trata del Festival del Pan Casero, en su 7ª edición, en el que podrán demostrar su habilidad para preparar este producto. Se realizará el próximo sábado 10 de octubre, en Villa Yanello, con espectáculos artísticos y hasta una cabalgata.

Gladys Otiñano, secretaria de Turismo y Cultura de 25 de Mayo, recordó que este festival nació en pandemia para revalorizar el trabajo de las mujeres de este vecindario.

Sabor casero en 25 de Mayo Para probar el auténtico sabor del pan casero cocido en horno de barro, hay que participar del festival en su honor. Durante esta jornada, las vecinas de la Villa Yanello expondrán los panes que prepararon de esta forma artesanal y tradicional, con la receta que pasó de generación en generación. Estos productos también estarán a la venta para contribuir con la economía doméstica de estas mujeres.

Las actividades arrancaran a 9 con la cabalgata en honor al Maruchito Milagroso, desde el Monumento al Carrerito, en el ingreso de Villa Santa Rosa, hasta el monumento al Maruchito. Desde allí los jinetes se trasladarán hasta Calle 2, entre Calles 23 y 24, en Villa Yanello para dar inicio al Festival del Pan Casero. El evento arrancará con la exposición de los panes y semitas que elaboren las mujeres del lugar, con la colaboración del municipio de 25 de Mayo, que les proveerá de harina y demás ingredientes necesarios.