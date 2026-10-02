    • 2 de octubre de 2026 - 19:20

    En 25 de Mayo se preparan para disfrutar de sabores auténticos : se viene el Festival del Pan Casero

    El municipio de 25 de Mayo ya confirmó la realización del Festival del Pan casero. Será el próximo sábado 10 de octubre, ev Villa Yanello.

    Se viene una nueva edición del Festival del Pan Casero en 25 de Mayo.

    Se viene una nueva edición del Festival del Pan Casero en 25 de Mayo.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    Las mujeres de 25 de Mayo ya se preparan para participar de un encuentro que combina tradición, gastronomía y arte. Se trata del Festival del Pan Casero, en su 7ª edición, en el que podrán demostrar su habilidad para preparar este producto. Se realizará el próximo sábado 10 de octubre, en Villa Yanello, con espectáculos artísticos y hasta una cabalgata.

    Leé además

    secuestraron una motocicleta con el motor limado y el cuadro adulterado

    Secuestraron una motocicleta con el motor limado y el cuadro adulterado
    recuperaron una moto robada que estaba escondida en un zanjon de 25 de mayo

    Recuperaron una moto robada que estaba escondida en un zanjón de 25 de Mayo

    Gladys Otiñano, secretaria de Turismo y Cultura de 25 de Mayo, recordó que este festival nació en pandemia para revalorizar el trabajo de las mujeres de este vecindario.

    Sabor casero en 25 de Mayo

    Para probar el auténtico sabor del pan casero cocido en horno de barro, hay que participar del festival en su honor. Durante esta jornada, las vecinas de la Villa Yanello expondrán los panes que prepararon de esta forma artesanal y tradicional, con la receta que pasó de generación en generación. Estos productos también estarán a la venta para contribuir con la economía doméstica de estas mujeres.

    Las actividades arrancaran a 9 con la cabalgata en honor al Maruchito Milagroso, desde el Monumento al Carrerito, en el ingreso de Villa Santa Rosa, hasta el monumento al Maruchito. Desde allí los jinetes se trasladarán hasta Calle 2, entre Calles 23 y 24, en Villa Yanello para dar inicio al Festival del Pan Casero. El evento arrancará con la exposición de los panes y semitas que elaboren las mujeres del lugar, con la colaboración del municipio de 25 de Mayo, que les proveerá de harina y demás ingredientes necesarios.

    Música y patio gastronómico en el festival

    Paralelamente, a las 12, comenzarán los espectáculos artísticos, con academias de danza y músicos locales que actuarán gratis para la gente. También quedarán habilitados los puestos gastronómicos que ofrecerán platos típicos como empanadas y pasteles. Este festival también incluirá una feria de artesanos y emprendedores del departamento que ofrecerán una gran variedad de productos para la venta.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    loteo nazareno: inauguraron nuevas luces led y anunciaron una plaza para los ninos del barrio

    Loteo Nazareno: inauguraron nuevas luces LED y anunciaron una plaza para los niños del barrio

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la unsj pronostica un aumento del 120% en el caudal del rio para el ciclo 2026-2027

    La UNSJ pronostica un aumento del 120% en el caudal del río para el ciclo 2026-2027

    Por Redacción Diario de Cuyo
    gobierno provincial y legisladores nacionales convocaron a los veteranos de malvinas a debatir el proyecto sobre soberania

    Gobierno provincial y legisladores nacionales convocaron a los Veteranos de Malvinas a debatir el proyecto sobre soberanía

    Por Redacción Diario de Cuyo
    operativo de esterilizacion y vacunacion de mascotas en el parque de rivadavia: fecha, servicios y como sacar turno

    Operativo de esterilización y vacunación de mascotas en el Parque de Rivadavia: fecha, servicios y cómo sacar turno

    Por Redacción Diario de Cuyo