Loteo Nazareno: inauguraron nuevas luces LED y anunciaron una plaza para los niños del barrio

La Municipalidad de Chimbas inauguró las obras realizadas en el Loteo Nazareno , donde se renovó el sistema de alumbrado público y se concretaron tareas de limpieza, desmalezamiento y forestación. Durante el acto, la intendenta Daniela Rodríguez destacó el trabajo de los empleados municipales y anunció además que el barrio tendrá una plaza, a partir de un pedido realizado por los niños de la zona.

La UNSJ pronostica un aumento del 120% en el caudal del río para el ciclo 2026-2027

En 25 de Mayo se preparan para disfrutar de sabores auténticos : se viene el Festival del Pan Casero

La intervención incluyó la colocación de 32 luminarias LED tipo paleta , de 100 y 150 watts, junto con 32 brazos pescantes de tres metros y cuatro postes de madera de nueve metros. También se renovaron el comando automatizado del alumbrado y el puesto de medición.

Para completar los trabajos eléctricos se instalaron alrededor de 950 metros de cable preensamblado y otros 155 metros de cable tipo taller. La obra fue acompañada por un operativo integral que incluyó limpieza, desmalezamiento, corte de cañaverales, demarcación de banquinas y la plantación de 10 árboles en el espacio destinado al área verde.

Durante el acto, la intendenta puso en valor la tarea de los trabajadores de la Secretaría de Servicios y destacó especialmente su participación durante situaciones de emergencia provocadas por las condiciones climáticas.

“ Quiero reivindicar el área de Servicios ”, sostuvo Rodríguez, al recordar la respuesta de los empleados durante los últimos temporales. Según señaló, los trabajadores continuaron con las tareas incluso durante jornadas de descanso para completar los operativos.

La jefa comunal también vinculó ese trabajo con la administración de los recursos municipales y afirmó que las prioridades incluyen recolección de residuos, alumbrado, barrido, mantenimiento y ejecución de obras en distintos sectores de Chimbas.

Durante su discurso, además, Rodríguez se refirió al esquema tributario del departamento y sostuvo que Chimbas no cobra tasa inmobiliaria municipal, por lo que distintos servicios son afrontados con recursos de la administración comunal.

Los vecinos recordaron la asistencia durante las lluvias

La inauguración también contó con la participación de vecinos del Loteo Nazareno. Mara Alderete, residente del sector desde hace dos años, agradeció la asistencia recibida durante las fuertes lluvias registradas el año pasado y destacó las tareas realizadas recientemente.

“Cuando tuvimos la lluvia fuerte fueron los primeros que me socorrieron”, expresó la vecina, quien también valoró que los trabajadores municipales realizaran tareas de limpieza durante el fin de semana.

Por su parte, Sergio Ferreyra, integrante del equipo de electricidad del municipio, destacó el trabajo conjunto que permitió completar la intervención y pidió a los vecinos acompañar con el cuidado de las nuevas instalaciones.

Los niños pidieron una plaza y hubo un compromiso

Uno de los momentos destacados de la jornada ocurrió cuando los niños del barrio le entregaron un obsequio a Rodríguez y le plantearon la necesidad de contar con una plaza en un terreno que ya fue acondicionado por el municipio.

La intendenta tomó el pedido y aseguró que se avanzará con el proyecto. “Estos niños quieren una plaza. Hemos limpiado el terreno, pero ahora hay que ponerse a trabajar”, manifestó.

Rodríguez indicó que dará instrucciones al área técnica para realizar el relevamiento correspondiente y se comprometió a que la construcción de la plaza sea una de las primeras obras del próximo año, aunque también dejó abierta la posibilidad de concretarla antes si las condiciones lo permiten.

Preparativos ante la temporada de lluvias

La intendenta aprovechó la presencia de los vecinos para remarcar la importancia de prepararse para la próxima temporada de lluvias y planteó la necesidad de trabajar de manera coordinada entre el municipio y las familias.

En ese marco, explicó que la comuna desarrolla un plan de contingencias que contempla la limpieza y profundización de canales y acequias para mejorar la capacidad de respuesta ante posibles temporales.

Rodríguez también pidió colaboración a los vecinos para conservar limpios los sectores que fueron intervenidos y evitar que residuos u otros elementos obstruyan los desagües. De esta manera, la jornada en el Loteo Nazareno no solo sirvió para inaugurar las mejoras en infraestructura, sino también para plantear nuevas obras y reforzar las tareas de prevención de cara a los próximos meses.

Fotos: gentileza Municipalidad de Chimbas.-