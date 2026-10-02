La UNSJ pronostica un aumento del 120% en el caudal del río para el ciclo 2026-2027

Un estudio de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ estimó un repunte del 120% en el escurrimiento del río para el periodo 2026-2027 en comparación con el ciclo anterior.

La Universidad Nacional de San Juan presentó este viernes su primer pronóstico hídrico para el ciclo que se extiende desde octubre de 2026 hasta septiembre de 2027. El estudio trae un fuerte alivio tras años de escasez y estima que el Río San Juan aportará un promedio de 1.653 hectómetros cúbicos de agua, lo que representa un incremento del 120% en comparación con el periodo anterior.

El informe, elaborado por el ingeniero Oscar Dölling director del Programa Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas de la Facultad de Ingeniería, fue dado a conocer durante una charla técnica en el marco de la Expo Innova Cuyo en el departamento Pocito.

Según el cálculo técnico, el río tendrá un escenario máximo probable de 1.817 Hm³ y uno mínimo de 1.489 Hm³. Si bien se trata de una cifra muy favorable, el especialista aclaró que queda lejos de los 4.000 Hm³ que habían circulado en redes sociales en las últimas semanas. Para dimensionar el repunte, Dölling tomó como referencia el ciclo inmediato anterior, cuando el río apenas registró 753 Hm³. Las proyecciones se apoyan en mediciones de la estación de aforos del kilómetro 101 y en imágenes satelitales del sensor MODIS de la NASA.

Cómo será el comportamiento del caudal y el impacto en los diques En cuanto a la distribución mensual, la estimación marca que el caudal medio rondará los 51,1 metros cúbicos por segundo en octubre y escalará a 70,6 m³/s en noviembre. El pico máximo de deshielo se registrará en diciembre, alcanzando los 78,3 m³/s.

A partir de enero de 2027 el caudal comenzará a descender de manera paulatina, pasando a 75,5 m³/s y moviéndose en valores más moderados hacia el invierno, con un promedio proyectado en 38 m³/s para agosto.