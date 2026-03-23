En 9 de julio utilizan juegos y gimnasia adaptada para prevenir el alzhéimer en personas mayores

Con el objetivo de estimular la salud física y mental de las personas mayores, el municipio de 9 de Julio lanzó el Programa Municipal de Neurovida Integral que incluye actividades para prevenir alzhéimer o demencia senil. Es gratuito y destinado a los vecinos mayores de 60 años. Se suma al gimnasio municipal donde los abuelos también tienen su espacio.

Al igual que en Ruta 141, el intento de sobrepaso marcó la triple tragedia en Ruta 20

Un ex policía, una profesora de Educación Física y su pequeña hija, las víctimas fatales de la triple tragedia en 9 de Julio

Desde el municipio de este departamento dijeron que el Programa Neurovida y ‘tiene una gran importancia por acompañar a las personas mayores en esta etapa de la vida con espacios de cuidado y contención, y ofreciéndoles en cada encuentro una oportunidad para seguir activos, conectados y valorados dentro de la comunidad’.

Esta propuesta, impulsada a través del área de Adulto Mayor del municipio de 9 de Julio , incluye actividades como estimulación cognitiva a través de juegos, gimnasia cerebral, gimnasia adaptada y actividades recreativas y sociales, orientadas a mejorar la calidad de vida y generar espacios de encuentro y participación.

El Programa Municipal Neurovida Integran se desarrollo en 4 distritos del departamento 9 de julio.

Otro de los objetivos del municipio es llegar con este programa a la mayor cantidad posible de vecinos mayores y es por este motivo que los encuentros se realizan una vez a la semana y en diferentes localidades del departamento.

Los encuentros del Programa Municipal de Neurovida Integral se desarrollan todas las semanas en días y horarios definidos en cada distrito.

La gimanasia adaptada es una de las herramientas que utiliza Neurovida para estimular la salud física y metal de las personas mayores.

Alto de Sierra. Los encuentros se realizan los días martes, de 8,30 a 10,15, en el SUM.

Las Chacritas. Los encuentros se realizan los días martes, de 10,30 a 12,30, en el CIC.

La Majadita. Los encuentros se realizan los días jueves, de 9 a 11, en el CDI.

Villa Cabecera. Los encuentros son los días viernes, de 16 a 18, en la Casa de la Cultura.