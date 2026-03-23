    • 23 de marzo de 2026 - 12:03

    En 9 de julio utilizan juegos y gimnasia adaptada para prevenir el alzhéimer en personas mayores

    Se trata del Programa Neurovida que lanzó el municipio de 9 de Julio en el que pueden participar gratis los vecinos de más de 60 años.

    El municipio de 9 de Julio puso en marcha el Programa Municipal Neurovida Integral que incluye juegos y actividades congnitivas para las personas mayores con el fin de prevenir alzhérimer o demencia senil.

    El municipio de 9 de Julio puso en marcha el Programa Municipal Neurovida Integral que incluye juegos y actividades congnitivas para las personas mayores con el fin de prevenir alzhérimer o demencia senil.

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    Por Fabiana Juarez

    Con el objetivo de estimular la salud física y mental de las personas mayores, el municipio de 9 de Julio lanzó el Programa Municipal de Neurovida Integral que incluye actividades para prevenir alzhéimer o demencia senil. Es gratuito y destinado a los vecinos mayores de 60 años. Se suma al gimnasio municipal donde los abuelos también tienen su espacio.

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    Desde el municipio de este departamento dijeron que el Programa Neurovida y ‘tiene una gran importancia por acompañar a las personas mayores en esta etapa de la vida con espacios de cuidado y contención, y ofreciéndoles en cada encuentro una oportunidad para seguir activos, conectados y valorados dentro de la comunidad’.

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    El Programa Municipal Neurovida Integran se desarrollo en 4 distritos del departamento 9 de julio.

    El Programa Municipal Neurovida Integran se desarrollo en 4 distritos del departamento 9 de julio.

    Esta propuesta, impulsada a través del área de Adulto Mayor del municipio de 9 de Julio, incluye actividades como estimulación cognitiva a través de juegos, gimnasia cerebral, gimnasia adaptada y actividades recreativas y sociales, orientadas a mejorar la calidad de vida y generar espacios de encuentro y participación.

    Otro de los objetivos del municipio es llegar con este programa a la mayor cantidad posible de vecinos mayores y es por este motivo que los encuentros se realizan una vez a la semana y en diferentes localidades del departamento.

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    La gimanasia adaptada es una de las herramientas que utiliza Neurovida para estimular la salud física y metal de las personas mayores.

    La gimanasia adaptada es una de las herramientas que utiliza Neurovida para estimular la salud física y metal de las personas mayores.

    Cronograma de Neurovida en 9 de Julio

    Los encuentros del Programa Municipal de Neurovida Integral se desarrollan todas las semanas en días y horarios definidos en cada distrito.

    Alto de Sierra. Los encuentros se realizan los días martes, de 8,30 a 10,15, en el SUM.

    Las Chacritas. Los encuentros se realizan los días martes, de 10,30 a 12,30, en el CIC.

    La Majadita. Los encuentros se realizan los días jueves, de 9 a 11, en el CDI.

    Villa Cabecera. Los encuentros son los días viernes, de 16 a 18, en la Casa de la Cultura.

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