    • 26 de marzo de 2026 - 15:25

    En el RIM 22, 180 jóvenes sanjuaninos participan de la revisión médica con aspiraciones de ser soldados

    El coronel Pablo José Molina, jefe del RIM 22, dijo que no se sabe cuándo serán las incorporaciones ni el cupo disponible para ingresar al Ejército Argentino.

    Son 180 los jóvenes sanjuaninos que participan de la revisión médica que se realiza en el RIM con la aspiración de ingresar al Ejército Argentino como soldado voluntario.

    Son 180 los jóvenes sanjuaninos que participan de la revisión médica que se realiza en el RIM con la aspiración de ingresar al Ejército Argentino como soldado voluntario.

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    Por Fabiana Juarez

    Las instalaciones del RIM 22 se convirtieron en un centro sanitario con un movimiento inusual. Los trailers del Ministerio de Salud se instalaron en el lugar para realizarles la revisión médica a 180 jóvenes sanjuaninos que quieren ingresar al Ejército Argentino. Pablo José Molina, coronel y jefe del Regimiento, dijo que aún no se sabe cuál es el cupo vacante.

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    Desde que amanece, los jóvenes sanjuaninos, hombres y mujeres, que aspiran a convertirse en soldados voluntarios hacen filas frente a los trailers sanitarios con la ilusión de superar el primer y excluyente paso para ingresar a las filas de Ejército Argentino: tener perfecto estado de salud y aptitud física, condiciones indispensables para hacerle frente a las exigencias de esta profesión militar.

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    La revisión médica de los jóvenes sanjuaninos aspirantes a ingresar al RIM 22 como soldados voluntarios se realiza por tandas.

    La revisión médica de los jóvenes sanjuaninos aspirantes a ingresar al RIM 22 como soldados voluntarios se realiza por tandas.

    Son 180 los chicos y chicas de 18 años (en su gran mayoría) los que fueron convocados para la revisión médica, aunque los inscriptos en San Juan para ingresar al Ejército son muchos más. ‘Hemos convocado a 180 jóvenes para la revisión médica porque es el número que normalmente se maneja cada año, pero seguramente los inscriptos deben ser el doble, ya que las inscripciones para ser soldado voluntario están abiertas todo el año’, dijo el coronel Molina.

    La elección de aspirantes a ingresar al RIM 22

    El jefe del RIM 22 agregó que la elección de estos 180 aspirantes no fue aleatoria, sino que se realizó de acuerdo al orden de inscripción, eligiendo a los 180 primeros inscriptos. Y que debido a la cantidad, la revisión médica se realiza por tandas. ‘Por día citamos entre 15 a 20 jóvenes para la revisión médica, para que puedan completar el proceso que incluye examen clínico general, psicológico, odontológico y análisis de laboratorio. Lo positivo es que los chicos tienen la ventaja de hacerse todos los controles gratis y en la provincia gracias a la colaboración del Ministerio de Salud’, dijo el jefe

    Medina agregó que desde hace 6 años, el Ministerio de Salud instala los trailers sanitarios en el RIM 22 para la revisión médica, una colaboración que beneficia a los aspirantes, ya que antes debían viajar a la provincia de Mendoza para realizarse los estudios de control.

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    Para ingresar al Ejército Argentino como soldado voluntario se debe acreditar un perfecto estado de salud y aptitud física.

    Para ingresar al Ejército Argentino como soldado voluntario se debe acreditar un perfecto estado de salud y aptitud física.

    Cupo e incorporación en el RIM 22

    El coronel Medina dijo que aún se desconoce el cupo disponible de soldados voluntarios a cubrir como tampoco la fecha de la incorporación de los nuevos. Agregó que el cupo histórico que se maneja es de 60, aunque pueden ser más o menos. ‘Tenemos que esperar que desde Buenos Aires nos informen qué cupo disponible para soldados voluntarios hay en el Regimiento como también la fecha de la incorporación de los mismos. La elección para cubrir el cupo también se hará teniendo en cuenta el orden de la revisión médica’, aclaró Medina.

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    Durante la revisión médica, los aspirantes son acompañados, asistidos y contenidos por personal del RIM 22.

    Durante la revisión médica, los aspirantes son acompañados, asistidos y contenidos por personal del RIM 22.

    Una vez que los aspirantes superan la revisión médica y se elige la cantidad para cubrir el cupo disponible, se los incorpora de de inmediato como soldados voluntarios del Ejército Argentino para comenzar con la etapa de instrucción que dura entre 8 y 10 semanas. Y lo hacen ya con el uniforme correspondiente y cobrando el sueldo básico de soldado voluntario que ronda los $650.000.

    ‘Muchos jóvenes aspiran a ser soldados voluntarios por considerarlo una salida laboral. Y lo es, pero deben tener en cuenta que sólo hasta los 28 años de edad pueden prestar servicio, a los 28 años deben retirarse. Es por eso que los incentivamos a terminar los estudios secundarios, si no los tienes, y a seguir una carrera militar en el Colegio Militar de la Nación o en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral’, dijo Medina.

    Requisitos para ser soldado voluntario

    • Nacionalidad: argentino/a nativo/a, por opción o naturalizado.
    • Edad: tener entre 18 y 24 años de edad al momento de la incorporación.
    • Estado Civil: soltero/a (se permite tener hijos y/o personas legalmente a cargo).
    • Estudios: Tener aprobado el nivel primario.
    • Antecedentes: no poseer antecedentes penales o contravencionales policiales desfavorables.
    • Examen: aprobar el examen psicofísico definitivo.
    • Tatuajes: no poseer tatuajes en lugares visibles del cuerpo

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