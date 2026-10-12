    • 12 de octubre de 2026 - 10:06

    En Ischigualasto modifican horarios de ingreso y suspenden circuitos por la realización de un evento deportivo

    En próximo 24 de octubre se realizará el tradicional del Desafío Valle de La Luna en Ischigualasto y habrá modificaciones en la atención.

    Ischigualasto se prepara para vivir una nueva edición del Desafìo Valle de La Luna.

    Ischigualasto se prepara para vivir una nueva edición del 'Desafìo Valle de La Luna'.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    Ischigualasto, en Valle Fértil, anunció importantes novedades y ajustes de cronograma para la próxima semana debido a la realización de un encuentro deportivo tradicional que convoca a cientos de participantes. Habrá modificaciones en los horarios de ingresos y en el desarrollo de los circuitos.

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    El próximo 24 de octubre, Ischigualasto será escenario de una nueva edición del ‘Desafío Valle de la Luna’, el evento deportivo que ofrece a los ciclistas del mundo la oportunidad de explorar un terreno espectacular y desafiante. Debido a este evento, y a la esperable gran concurrencia de gente como todos los años, la actividad turística habitual en el parque tendrá modificaciones.

    Las autoridades del lugar comunicaron que el día del encuentro deportivo se modificarán los horarios de ingreso y el desarrollo de los circuitos.

    Cambios en Ischigualasto para el 24 de octubre

    Con motivo de la realización de una nueva edición del tradicional certamen deportivo "Desafío Valle de la Luna", el parque adecuará el funcionamiento de sus recorridos durante la jornada del sábado 24 de octubre:

    • Suspensión del Circuito de Luna Llena: debido a la logística y al desarrollo de la prueba deportiva, el recorrido nocturno habitual bajo la luz de la luna no se llevarán a cabo en dicha fecha.
    • Horarios especiales para el Circuito Tradicional: quienes planifiquen recorrer el circuito diurno convencional deberán contemplar una ventana de atención acotada:
      • Primer ingreso: a las 8.
      • Último ingreso: a las 12.

    Las autoridades del área solicitaron a los turistas y agencias de viaje tomar las precauciones necesarias e incorporar estas variaciones a la hora de planificar su itinerario.

    Mantenimiento y puesta en valor del Parque

    De manera paralela a los eventos especiales, las autoridades destacaron el desarrollo permanente de tareas de acondicionamiento e infraestructura dentro del predio. Tal como se realiza habitualmente cada tres meses, los equipos de trabajo llevan adelante intensas labores en:

    • Pasarelas y senderos: reparación, refuerzo y mantenimiento estructural para garantizar un tránsito seguro.
    • Cartelería e informativa: renovación y actualización de la señalética del circuito interno.
    • Infraestructura general: trabajos integrales para sostener la calidad del servicio al visitante.

    Desde la administración remarcaron el valioso aporte del equipo humano que conforma el parque:

    "Queremos agradecer profundamente a nuestro personal, que siente a Ischigualasto como su casa y lo demuestra cada día con compromiso, dedicación y amor por este lugar único. Gracias a ellos, nuestro Valle de la Luna sigue brillando alto y ofreciendo la mejor experiencia".

    Canales de informes y reservas

    Para coordinar visitas, consultar disponibilidad de turnos o solicitar información sobre los diferentes recorridos turísticos, el Parque Provincial Ischigualasto mantiene abiertos sus canales habituales de atención:

    • Atención telefónica y WhatsApp:
      • 54 (264) 4186119
      • 54 (264) 4570879
    • Correo electrónico:

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