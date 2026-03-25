Epilepsia en San Juan y en el país: qué pasará este jueves y por qué todo se teñirá de violeta

El Día de la Epilepsia se conmemora con edificios iluminados de violeta en San Juan y el país, en una campaña por la inclusión.

El Día de la Epilepsia se visibiliza con edificios iluminados de violeta en todo el país.

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Este jueves 26 de marzo se conmemora el Purple Day, una jornada internacional que busca visibilizar la epilepsia y promover la inclusión. En ese marco, el Día de la Epilepsia en San Juan tendrá su correlato local con la iluminación de edificios emblemáticos en color violeta.

En la provincia, la iniciativa alcanzará puntos icónicos como el Campanil, el edificio de la Municipalidad de la Capital y el Puente del Bicentenario, que se sumarán a la campaña nacional bajo el lema “Ilumina tus derechos”.

San Juan se suma al Purple Day La acción se replica en distintos puntos del país, donde monumentos y edificios públicos se teñirán de violeta, el color que simboliza la concientización sobre esta condición neurológica. La campaña es impulsada por la Alianza Argentina de Epilepsia, que reúne a más de 35 entidades.

Este año, la jornada tiene un significado especial, ya que coincide con el 25° aniversario de la Ley Nacional 25.404, que garantiza derechos fundamentales para las personas con epilepsia, incluyendo el acceso a tratamientos y la prohibición de la discriminación.

Qué es la epilepsia y por qué se busca visibilizarla La epilepsia es un trastorno neurológico crónico que se manifiesta a través de crisis recurrentes provocadas por actividad eléctrica anormal en el cerebro. En Argentina, se estima que afecta a 1 de cada 100 personas, lo que representa a cientos de miles de ciudadanos.