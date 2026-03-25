    • 25 de marzo de 2026 - 21:57

    Epilepsia en San Juan y en el país: qué pasará este jueves y por qué todo se teñirá de violeta

    El Día de la Epilepsia se conmemora con edificios iluminados de violeta en San Juan y el país, en una campaña por la inclusión.

    El Día de la Epilepsia se visibiliza con edificios iluminados de violeta en todo el país. &nbsp;

    El Día de la Epilepsia se visibiliza con edificios iluminados de violeta en todo el país.

     

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    Este jueves 26 de marzo se conmemora el Purple Day, una jornada internacional que busca visibilizar la epilepsia y promover la inclusión. En ese marco, el Día de la Epilepsia en San Juan tendrá su correlato local con la iluminación de edificios emblemáticos en color violeta.

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    En la provincia, la iniciativa alcanzará puntos icónicos como el Campanil, el edificio de la Municipalidad de la Capital y el Puente del Bicentenario, que se sumarán a la campaña nacional bajo el lema “Ilumina tus derechos”.

    San Juan se suma al Purple Day

    La acción se replica en distintos puntos del país, donde monumentos y edificios públicos se teñirán de violeta, el color que simboliza la concientización sobre esta condición neurológica. La campaña es impulsada por la Alianza Argentina de Epilepsia, que reúne a más de 35 entidades.

    Este año, la jornada tiene un significado especial, ya que coincide con el 25° aniversario de la Ley Nacional 25.404, que garantiza derechos fundamentales para las personas con epilepsia, incluyendo el acceso a tratamientos y la prohibición de la discriminación.

    Qué es la epilepsia y por qué se busca visibilizarla

    La epilepsia es un trastorno neurológico crónico que se manifiesta a través de crisis recurrentes provocadas por actividad eléctrica anormal en el cerebro. En Argentina, se estima que afecta a 1 de cada 100 personas, lo que representa a cientos de miles de ciudadanos.

    A pesar de su prevalencia, la desinformación sigue siendo una de las principales barreras. Por eso, el objetivo del Día de la Epilepsia es educar, derribar mitos y fomentar la empatía social, promoviendo una mirada más inclusiva.

    Además de la iluminación de edificios, se invita a la comunidad a participar usando prendas violetas o difundiendo información. La iniciativa busca dejar un mensaje claro: la epilepsia no debe ser motivo de exclusión, sino una condición que requiere información, acompañamiento y respeto.

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