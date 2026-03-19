    • 19 de marzo de 2026 - 13:47

    Estafas virtuales: desde la Justicia de San Juan alertan por maniobras vinculadas a tarjetas de crédito

    La UFI de Delitos Informáticos advirtió sobre estafas virtuales con maniobras fraudulentas en redes sociales mediante engaños relacionados con Naranja X.

    Desde la UFI Delitos Informáticos alertaron a la comunidad sobre las medidas para identificar y prevenir estafas virtuales

    Desde la UFI Delitos Informáticos alertaron a la comunidad sobre las medidas para identificar y prevenir estafas virtuales

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Desde la Justicia, precisamente desde la UFI de Delitos Informáticos y Estafas emitieron una advertencia ante la detección de nuevas estafas virtuales que circulan a través de redes sociales y servicios de mensajería. Los estafadores utilizan como anzuelo supuestas modificaciones o gestiones vinculadas a tarjetas de crédito de la entidad Naranja X.

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    A través de estos mensajes, solicitan a los usuarios que proporcionen datos personales sensibles o que descarguen archivos y aplicaciones.

    El objetivo de estas maniobras es tomar el control de las cuentas de las víctimas, desde donde pueden extraer dinero o incluso gestionar préstamos a su nombre, generando un perjuicio económico significativo.

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    La nueva metodología de estafas virtuales.

    Qué hacer ante estas estafas virtuales

    Frente a esta situación, desde la UFI recomendaron a la población extremar las medidas de precaución. Entre las principales advertencias, se destaca no compartir información personal ni bancaria, así como evitar la descarga de archivos o programas provenientes de enlaces sospechosos.

    Asimismo, se insiste en la importancia de verificar que cualquier comunicación provenga de canales oficiales de la entidad antes de realizar cualquier acción.

    Dónde llamar para hacer una denuncia

    Finalmente, las autoridades recordaron que, ante cualquier situación sospechosa o en caso de haber sido víctima de una estafa, se debe realizar la denuncia correspondiente llamando al 911, acudiendo a la comisaría más cercana o presentándose en la sede de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, ubicada en el primer piso del Poder Judicial de San Juan.

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