Estafas virtuales: desde la Justicia de San Juan alertan por maniobras vinculadas a tarjetas de crédito

La UFI de Delitos Informáticos advirtió sobre estafas virtuales con maniobras fraudulentas en redes sociales mediante engaños relacionados con Naranja X.

Desde la UFI Delitos Informáticos alertaron a la comunidad sobre las medidas para identificar y prevenir estafas virtuales

Desde la Justicia, precisamente desde la UFI de Delitos Informáticos y Estafas emitieron una advertencia ante la detección de nuevas estafas virtuales que circulan a través de redes sociales y servicios de mensajería. Los estafadores utilizan como anzuelo supuestas modificaciones o gestiones vinculadas a tarjetas de crédito de la entidad Naranja X.

A través de estos mensajes, solicitan a los usuarios que proporcionen datos personales sensibles o que descarguen archivos y aplicaciones.

El objetivo de estas maniobras es tomar el control de las cuentas de las víctimas, desde donde pueden extraer dinero o incluso gestionar préstamos a su nombre, generando un perjuicio económico significativo.

image La nueva metodología de estafas virtuales. Qué hacer ante estas estafas virtuales Frente a esta situación, desde la UFI recomendaron a la población extremar las medidas de precaución. Entre las principales advertencias, se destaca no compartir información personal ni bancaria, así como evitar la descarga de archivos o programas provenientes de enlaces sospechosos.

Asimismo, se insiste en la importancia de verificar que cualquier comunicación provenga de canales oficiales de la entidad antes de realizar cualquier acción.