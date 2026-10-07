Estudiantes de Geografía realizarán prácticas en el municipio de San Martín

La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan concretó una nueva alianza interinstitucional con la Municipalidad de San Martín. A través de la firma de un acta complementaria, los estudiantes de la Licenciatura en Geografía y de la tecnicatura intermedia en Sistemas de Información Geográfica (SIG) podrán llevar adelante sus prácticas profesionalizantes en el territorio departamental.

El acuerdo permitirá que los futuros profesionales aporten sus conocimientos técnicos y académicos con un fuerte enfoque en el desarrollo y la elaboración de cartografía oficial para potenciar las tareas que lleva adelante la Unidad Ejecutora Municipal de Vivienda y Hábitat de la comuna.

El acto de firma contó con la presencia de importantes autoridades universitarias y municipales. La decana de la FFHA, magíster Myriam Arrabal, explicó los alcances del convenio:

"Esta nueva acta complementaria es para que los estudiantes que realizan la práctica puedan desarrollar trabajos en el municipio de San Martín, concretamente en la Unidad Ejecutora Municipal de Vivienda y Hábitat, aportando los conocimientos adquiridos en la carrera, en, por ejemplo, la elaboración de la cartografía del departamento".

En la misma línea, el vicedecano, profesor Marcelo Vasquez, adelantó que ya proyectan nuevos acuerdos para abrir las puertas de otros institutos y carreras de la facultad, buscando que los saberes académicos impacten de manera directa en las diferentes problemáticas de los departamentos sanjuaninos.

Por su parte, la intendenta de San Martín, Analía Becerra, agradeció la predisposición de la unidad académica y destacó la importancia de sumar talento joven a la gestión local: "Hay que agradecer la disposición de la Facultad porque ellos le van a aportar el contenido que nuestro departamento necesita... siempre pensando en cómo dejar un legado, una huella".

El rol de la academia y el seguimiento docente

Desde el área técnica, la arquitecta Nora Lucero, responsable de la Unidad Ejecutora Municipal, celebró la iniciativa y remarcó el entusiasmo y compromiso de la comunidad educativa de la FFHA, casa de estudios de la cual también forma parte.

A su turno, el director del Departamento de Geografía, licenciado Hugo Tejada, puso en relieve el peso formativo de estas experiencias prácticas para los alumnos y ponderó la labor diaria de los docentes a cargo: "Podemos descansar en esa parte y esa responsabilidad en nuestros profesores, Ricardo Villavicencio y Jaime Barcelona, porque son ellos los que día a día van llevando a los alumnos, los acompañan y hacen el seguimiento".

Con este tipo de convenios, la universidad pública consolida su inserción en el territorio, articulando la formación teórica con soluciones prácticas que benefician el desarrollo y la planificación urbana de los municipios de la provincia.

Fuente: Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes