Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres en Diario de Cuyo de este sábado 28 de marzo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Sus hijos Gustavo, Mauricio, Sebastián Diego, sus hijas políticas, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 28-03-26 a las 11 horas en el cementerio de Caucete. Lugar de duelo Salas de Cocheria Lanusse Annechini Suc. Caucete. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Sus restos serán llevados el 30-03-26, a las 06:30 horas, al crematorio. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus restos serán llevados el 28-03-26, a las 10:30 horas, al cementerio de Tudcum. Iglesia. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Su esposa Susana Graciela González y sus hijos María Julieta y Héctor Gabriel participan con pesar el fallecimiento y elevan una oración al Altísimo por el eterno descanso de su alma.
Isidro Luis Díaz, su esposa Estela Rodríguez de Díaz y sus hijos Adolfo y Alejandro, participan con profundo pesar el fallecimiento de su amigo Tito y acompañan en el dolor a su familia