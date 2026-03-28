Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres en Diario de Cuyo de este sábado 28 de marzo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres , donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.

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Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

Sus hijos Gustavo, Mauricio, Sebastián Diego, sus hijas políticas, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 28-03-26 a las 11 horas en el cementerio de Caucete. Lugar de duelo Salas de Cocheria Lanusse Annechini Suc. Caucete. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

Landa , Luis Arnobio

Sus restos serán llevados el 30-03-26, a las 06:30 horas, al crematorio. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

Fagale , Ricardo Osvaldo

Sus restos serán llevados el 28-03-26, a las 10:30 horas, al cementerio de Tudcum. Iglesia. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

Moreno , Carlos Leopoldo

Su esposa Susana Graciela González y sus hijos María Julieta y Héctor Gabriel participan con pesar el fallecimiento y elevan una oración al Altísimo por el eterno descanso de su alma.

Paez , Hector Osvaldo

Isidro Luis Díaz, su esposa Estela Rodríguez de Díaz y sus hijos Adolfo y Alejandro, participan con profundo pesar el fallecimiento de su amigo Tito y acompañan en el dolor a su familia