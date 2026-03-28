    • 28 de marzo de 2026 - 12:49

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres en Diario de Cuyo de este sábado 28 de marzo

    El detalle con la información de interés.

    funebres ilustrativa
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    san juan tendra por primera vez la noche de los panchos, un evento que promete mucho sabor

    San Juan tendrá por primera vez "La Noche de los Panchos", un evento que promete mucho sabor

    Por Redacción Diario de Cuyo
    taller sobre demencia y alzheimer en el hospital rawson: esperaban 15 inscriptos y superan los 100, ¿como ser parte?

    Taller sobre demencia y Alzheimer en el Hospital Rawson: esperaban 15 inscriptos y superan los 100, ¿cómo ser parte?

    Por Celeste Roco Navea

    Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

    Avisos fúnebres publicados este sábado 28 de marzo de 2026

    Cordoba (Pelado) , Santiago Enrique

    Sus hijos Gustavo, Mauricio, Sebastián Diego, sus hijas políticas, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 28-03-26 a las 11 horas en el cementerio de Caucete. Lugar de duelo Salas de Cocheria Lanusse Annechini Suc. Caucete. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

    Landa , Luis Arnobio

    Sus restos serán llevados el 30-03-26, a las 06:30 horas, al crematorio. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    Fagale , Ricardo Osvaldo

    Sus restos serán llevados el 28-03-26, a las 10:30 horas, al cementerio de Tudcum. Iglesia. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    Moreno , Carlos Leopoldo

    Su esposa Susana Graciela González y sus hijos María Julieta y Héctor Gabriel participan con pesar el fallecimiento y elevan una oración al Altísimo por el eterno descanso de su alma.

    Paez , Hector Osvaldo

    Isidro Luis Díaz, su esposa Estela Rodríguez de Díaz y sus hijos Adolfo y Alejandro, participan con profundo pesar el fallecimiento de su amigo Tito y acompañan en el dolor a su familia

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    san expedito y una nueva rifa con premios millonarios para cumplir el sueno del templo propio

    San Expedito y una nueva rifa con premios millonarios para cumplir el sueño del templo propio

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Clima en San Juan: así estará el tiempo este sábado 28 de marzo

    Cálido y sin viento, así estará el tiempo en San Juan este sábado 28 de marzo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El suplemento saldrá una vez por mes.

    Descargá el nuevo suplemento Cuyo Construye: un espacio para visibilizar el desarrollo de la región

    Los niños de los Jardines Municipales de Santa Lucía le pusieron entusiasmo a la Cabalgata de la Fe.

    Los personajes que aportaron color a la Cabalgata de la Fe