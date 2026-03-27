    • 27 de marzo de 2026 - 18:20

    Los personajes que aportaron color a la Cabalgata de la Fe

    La Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa contó con algunos personajes que atrajeron las miradas de todos.

    Los niños de los Jardines Municipales de Santa Lucía le pusieron entusiasmo a la Cabalgata de la Fe.

    Los niños de los Jardines Municipales de Santa Lucía le pusieron entusiasmo a la Cabalgata de la Fe.

    Foto:

    En la previa de la largada de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa hubo niños y adultos que le aportaron un toque de color, alegría y valoración a este evento tradicional que nació hace 35 años y que fue creciendo en trayectoria y participación.

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    Esta tarde partió la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa con la participación de 4.000 gauchos y encabezada por el gobernador, Marcelo Orrego.

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    Los niños fueron una de las principales atracciones en la previa de la cabalgata, luciendo sus pilchas gauchas. Pero, gran parte de las miradas se concentraron en Joaquín Villafañe y su primo hermano Ignacio Jofré quienes vestidos de gauchos cabalgaron en sus caballitos de plásticos por la plaza.

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    Joaquín y su primo Ignacio se divirtieron en la previa de la Cabalgata de la Fe con su caballos de juguete.

    Joaquín y su primo Ignacio se divirtieron en la previa de la Cabalgata de la Fe con su caballos de juguete.

    En tanto que Betina Zapian, cuyo padre fue uno de los fundadores de la Cabalgata de la Fe, y Roberto Avolero, gaucho de Santa Fe que hace 33 años participa de la cabalgata, se destacaron por sus dotes para la danza. Durante la previa bailaron una chacarera que sonó de fondo en la plaza contagiando el entusiasmo de los presentes.

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    Betina Zapian y Roberto Avolero hasta bailaron en la previa de la Cabalgata de la Fe.

    Betina Zapian y Roberto Avolero hasta bailaron en la previa de la Cabalgata de la Fe.

    Pero, los más entusiastas fueron los alumnos de los Jardines Municipales de Santa Lucía que se agolparon en la plaza principal de ese departamento para saludar a los gauchos en su paso por el lugar, y agitando banderas celestes y blancas.

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    Los alumnos de los Jardines Municipales de Santa Lucía salieron a saludar a los gauchos.

    Los alumnos de los Jardines Municipales de Santa Lucía salieron a saludar a los gauchos.

    Otro personaje destacado fue Dardo Molina que no dejaba de recibir los saludos del gauchaje sanjuanino. Es tucumano, pero como hace más de 30 años que llega a San Juan para participar de la Cabalgata de la Fe, ya casi todos los gauchos locales lo conocen y reciben como si fuera un sanjuanino más, ofreciéndole sus casas para que se hospede.

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    Dardo Molina, de la provincia de Tucumán, dijo que se siente un sanjuanino más en la Cabalgata de la Fe.

    Dardo Molina, de la provincia de Tucumán, dijo que se siente un sanjuanino más en la Cabalgata de la Fe.

    Pero, hubo también un gaucho destacado que recibió el saludo y respeto de todos los presentes. Fue Danny Andrada, de la comunidad originaria Los Amaicha, de la provincia de Tucumán. Llegó a la provincia para participar por primera vez de la Cabalgata de la Fe, portando la bandera que representa a todos los pueblos originarios de Latinoamérica.

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    Danny Andrada, de la comunidad originaria Los Amaicha, cabalgó con la Banderos de los Pueblos Originarios.

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