Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres , donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan .

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Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

Sus restos serán inhumados el 26-03-26 a las 12 horas en el cementerio Israelita. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

Sus hijos Luciano, Rosario, Victoria y Agustina Garcia Figueroa, hijos políticos y nietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán trasladados el 26-03-26 a las 11 horas al crematorio Cerro del Oeste. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cochería San Juan (Gral. Acha 1131 sur, Capital). Servicio de Cocheria San Juan SRL.

Sus restos serán inhumados el 26-03-26 a las 10.30 horas en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

-ALMIÑANA , HECTOR FABIAN

Jorge Alfredo Moreno y Claudia Toro participan con profundo pesar el fallecimiento de su fiel amigo y compañero de trabajo de tantos años. Acompañan en el dolor a su esposa Irma y a sus hijos Federico y Facundo, elevando una oración por su eterno descanso.

-BLANCO , PABLO GUSTAVO

Alberto Abrego y sus hijos Alberto, Mariana y Marcelo participan con pesar el fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia.