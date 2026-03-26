Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Sus restos serán inhumados el 26-03-26 a las 12 horas en el cementerio Israelita. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus hijos Luciano, Rosario, Victoria y Agustina Garcia Figueroa, hijos políticos y nietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán trasladados el 26-03-26 a las 11 horas al crematorio Cerro del Oeste. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cochería San Juan (Gral. Acha 1131 sur, Capital). Servicio de Cocheria San Juan SRL.
Sus restos serán inhumados el 26-03-26 a las 10.30 horas en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Jorge Alfredo Moreno y Claudia Toro participan con profundo pesar el fallecimiento de su fiel amigo y compañero de trabajo de tantos años. Acompañan en el dolor a su esposa Irma y a sus hijos Federico y Facundo, elevando una oración por su eterno descanso.
Alberto Abrego y sus hijos Alberto, Mariana y Marcelo participan con pesar el fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia.