    • 31 de marzo de 2026 - 09:31

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    El detalle con la información de interés.

    Avisos fúnebres.

    Avisos fúnebres.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

    MARTES 31 DE MARZO DE 2026

    - ACIAR , MIRTHA VIVIANA

    Su esposo Oscar Rodríguez sus hijos Anabel y Ezequiel Rodríguez su nieta Agostina participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 31-03-26 a las 11 horas en el cementerio La Paz del Sur. Lugar de duelo: Salas de Gral Paz 218 oeste. Servicio de Cocheria San Juan SRL.

    - CARRIZO " EL PELUCHO" , LUCIANO OMAR

    Su esposa Teresa Paez , sus hijos Mauricio y Andres Hijas políticas, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 31-03-26 a las 11 horas en el cementerio de Santa Lucia . Lugar de duelo Av Libertador y Huarpes B° Difunta Correa Altpo de Sierra Sta Lucia. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

    - FASOLI VDA. DE SALVA , TERESA

    Sus restos serán inhumados el 31-03-26, a las 10:00 horas, en el cementerio Parque El Mirador. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    - MALDONADO DE ORTIZ , NELIDA SUSANA

    Sus restos serán inhumados el 31-03-26, a las 9:00 horas, en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    - ACOSTA (MAICA) , MARIA DEL CARMEN

    Querida Madre, descansa en Paz. Siempre te amaremos!. Sus hijos Julieta y Leonardo participan con pesar el fallecimiento y elevan una oración al Altísimo por el eterno descanso de su alma.

    - ARIAS (CHICHA) , MIRTHA NORMA

    Mirtha, Zulma, Ceci, Marcela y Amelia participan con pesar del fallecimiento de la madre de nuestra amiga Nancy Silva y acompañan en el dolor a la familia.

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