Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Su esposo Oscar Rodríguez sus hijos Anabel y Ezequiel Rodríguez su nieta Agostina participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 31-03-26 a las 11 horas en el cementerio La Paz del Sur. Lugar de duelo: Salas de Gral Paz 218 oeste. Servicio de Cocheria San Juan SRL.
Su esposa Teresa Paez , sus hijos Mauricio y Andres Hijas políticas, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 31-03-26 a las 11 horas en el cementerio de Santa Lucia . Lugar de duelo Av Libertador y Huarpes B° Difunta Correa Altpo de Sierra Sta Lucia. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Sus restos serán inhumados el 31-03-26, a las 10:00 horas, en el cementerio Parque El Mirador. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus restos serán inhumados el 31-03-26, a las 9:00 horas, en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Querida Madre, descansa en Paz. Siempre te amaremos!. Sus hijos Julieta y Leonardo participan con pesar el fallecimiento y elevan una oración al Altísimo por el eterno descanso de su alma.
Mirtha, Zulma, Ceci, Marcela y Amelia participan con pesar del fallecimiento de la madre de nuestra amiga Nancy Silva y acompañan en el dolor a la familia.