Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres , donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan .

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Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

Su esposo Oscar Rodríguez sus hijos Anabel y Ezequiel Rodríguez su nieta Agostina participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 31-03-26 a las 11 horas en el cementerio La Paz del Sur. Lugar de duelo: Salas de Gral Paz 218 oeste. Servicio de Cocheria San Juan SRL.

Su esposa Teresa Paez , sus hijos Mauricio y Andres Hijas políticas, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 31-03-26 a las 11 horas en el cementerio de Santa Lucia . Lugar de duelo Av Libertador y Huarpes B° Difunta Correa Altpo de Sierra Sta Lucia. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

Sus restos serán inhumados el 31-03-26, a las 10:00 horas, en el cementerio Parque El Mirador. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

- MALDONADO DE ORTIZ , NELIDA SUSANA

Sus restos serán inhumados el 31-03-26, a las 9:00 horas, en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

- ACOSTA (MAICA) , MARIA DEL CARMEN

Querida Madre, descansa en Paz. Siempre te amaremos!. Sus hijos Julieta y Leonardo participan con pesar el fallecimiento y elevan una oración al Altísimo por el eterno descanso de su alma.

- ARIAS (CHICHA) , MIRTHA NORMA

Mirtha, Zulma, Ceci, Marcela y Amelia participan con pesar del fallecimiento de la madre de nuestra amiga Nancy Silva y acompañan en el dolor a la familia.