    • 3 de abril de 2026 - 12:30

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    El detalle de toda la información necesaria.

    funebres ilustrativa

    Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.

    Leé además

    En el marco del Domingo de Pascua, Jorge Lozano compartió un profundo mensaje de fe y esperanza dirigido a toda la comunidad sanjuanina, destacando el significado central de la resurrección de Cristo. 

    El mensaje de Pascua de monseñor Jorge Lozano: "La muerte no tiene la última palabra"

    Por Redacción Diario de Cuyo
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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

    Avisos fúnebres correspondientes del Jueves 2 de abril de 2026

    PEREYRA , MIRTA HORTENCIA

    Sus hijos José, Alberto, Mónica, Daniel, Adriana, María, Mirtha, Carina, Eugenia y Jesús, hijos políticos nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 02-04-26 a las 15 horas en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo Salas de Av. Rawson y Mitre. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

    VILLEGAS DE GALLARDO , CARMEN VIOLETA

    Sus restos serán inhumados el 02-04-26,, en el cementerio Municipal de Calingasta Lugar de duelo: Sala Velatorias Municipales de Calingasta. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

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