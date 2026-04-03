Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle de toda la información necesaria.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Sus hijos José, Alberto, Mónica, Daniel, Adriana, María, Mirtha, Carina, Eugenia y Jesús, hijos políticos nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 02-04-26 a las 15 horas en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo Salas de Av. Rawson y Mitre. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Sus restos serán inhumados el 02-04-26,, en el cementerio Municipal de Calingasta Lugar de duelo: Sala Velatorias Municipales de Calingasta. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
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