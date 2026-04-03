Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

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Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.

Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

Avisos fúnebres correspondientes del Jueves 2 de abril de 2026 PEREYRA , MIRTA HORTENCIA Sus hijos José, Alberto, Mónica, Daniel, Adriana, María, Mirtha, Carina, Eugenia y Jesús, hijos políticos nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 02-04-26 a las 15 horas en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo Salas de Av. Rawson y Mitre. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

VILLEGAS DE GALLARDO , CARMEN VIOLETA Sus restos serán inhumados el 02-04-26,, en el cementerio Municipal de Calingasta Lugar de duelo: Sala Velatorias Municipales de Calingasta. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.