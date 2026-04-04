Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres , donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan .

Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

Sus restos serán inhumados el 04-04-26,, a las 14.00 horas en el cementerio Parque El Mirador. Lugar de duelo: Salas Cocheria San José. Salta 434 sur. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

Su esposa Petty, sus hijos Hugo y Verónica, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento to y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

Sus restos serán inhumados el 04-04-26,, a las 16 horas en el cementerio de la Capital. Lugar de duelo: Salas Velatorias Cocheria San José. Salta 434 Sur. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

- PAEZ , VIOLETA ELENA

Sus restos serán trasladados el 04-04-26,, a las 09.00 horas al crematorio Lugar de duelo: Salas Velatorias Cocheria San José. Salta 434 Sur. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

- PEDERNERA , BLANCA AZUCENA

Su esposo Pedro Baidez, sus hijos Rosana Baidez y Daniel Garzon, su hijo político Oscar López sus nietos Marcos, Matías y Elías López Baidez participan con dolor el fallecimiento y que sus serán inhumados el 04-04-26 a las 13 horas en el cementerio La Paz del Sur. Lugar de duelo: Salas de Gral. Acha 1131 Sur. Trinidad. Servicio de Cocheria San Juan SRL.

- QUIROGA , URBELINA DEL ROSARIO

Su hija Graciela Luna Quiroga y Daniel Navarro Nellar participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 04-04-26 a las 11 hora en el cementerio Parque El Mirador. Lugar de duelo salas de Gral. Acha 1131 sur. Trinidad. Servicio de Cocheria San Juan SRL.

- RIVAROSSA , CELSO JUAN

Sus restos serán trasladados el 04-04-26,, a las 06.30 horas al crematorio Lugar de duelo: Sin Velatorio. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.