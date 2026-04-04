Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Sus restos serán inhumados el 04-04-26,, a las 14.00 horas en el cementerio Parque El Mirador. Lugar de duelo: Salas Cocheria San José. Salta 434 sur. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Su esposa Petty, sus hijos Hugo y Verónica, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento to y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.
Sus restos serán inhumados el 04-04-26,, a las 16 horas en el cementerio de la Capital. Lugar de duelo: Salas Velatorias Cocheria San José. Salta 434 Sur. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus restos serán trasladados el 04-04-26,, a las 09.00 horas al crematorio Lugar de duelo: Salas Velatorias Cocheria San José. Salta 434 Sur. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Su esposo Pedro Baidez, sus hijos Rosana Baidez y Daniel Garzon, su hijo político Oscar López sus nietos Marcos, Matías y Elías López Baidez participan con dolor el fallecimiento y que sus serán inhumados el 04-04-26 a las 13 horas en el cementerio La Paz del Sur. Lugar de duelo: Salas de Gral. Acha 1131 Sur. Trinidad. Servicio de Cocheria San Juan SRL.
Su hija Graciela Luna Quiroga y Daniel Navarro Nellar participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 04-04-26 a las 11 hora en el cementerio Parque El Mirador. Lugar de duelo salas de Gral. Acha 1131 sur. Trinidad. Servicio de Cocheria San Juan SRL.
Sus restos serán trasladados el 04-04-26,, a las 06.30 horas al crematorio Lugar de duelo: Sin Velatorio. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.