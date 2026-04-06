Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

El detalle con la información de interés.

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.

Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

LUNES 6 DE ABRIL DE 2026 - BERNARDI , MARIA DOMINGA Sus restos serán inhumados el 06-04-26,, a las 10.00 horas en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Salas Cocheria San José (Salta 434 sur; Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.