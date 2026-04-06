    • 6 de abril de 2026 - 10:31

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    El detalle con la información de interés.

    Avisos fúnebres.

    Avisos fúnebres.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

    LUNES 6 DE ABRIL DE 2026

    - BERNARDI , MARIA DOMINGA

    Sus restos serán inhumados el 06-04-26,, a las 10.00 horas en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Salas Cocheria San José (Salta 434 sur; Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    - VEGA , MANUEL JESUS

    Sus hijos Jose, Horacio, Norma, Liliana, Sandra, Hector y Claudio, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos fueron inhumados el 06-04-26 a ls 11 horas en el cementerio Pampa del Chañar. Lugar de duelo: Eugenio Flores S/N La Represa. Jáchal. Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.

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