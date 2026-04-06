Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Sus restos serán inhumados el 06-04-26,, a las 10.00 horas en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Salas Cocheria San José (Salta 434 sur; Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus hijos Jose, Horacio, Norma, Liliana, Sandra, Hector y Claudio, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos fueron inhumados el 06-04-26 a ls 11 horas en el cementerio Pampa del Chañar. Lugar de duelo: Eugenio Flores S/N La Represa. Jáchal. Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.