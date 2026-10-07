    • 7 de octubre de 2026 - 10:03

    FNS Forum 2026: Santiago Siri, el segundo speaker confirmado

    El divulgador de tecnología e innovación política se suma a las charlas inspiracionales del FNS Forum, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2026, con una conferencia sobre Inteligencia Artificial y Prompting Live.

    FNS Forum 2026: Santiago Siri, el segundo speaker confirmado

    FNS Forum 2026: Santiago Siri, el segundo speaker confirmado

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    Tras el anuncio de Lara López Calvo, se hizo oficial la presentación del segundo speaker que formará parte de las charlas inspiracionales del FNS Forum. Se trata de Santiago Siri, quien se presentará el jueves 19 de noviembre, de 16 a 22 horas, en el Teatro del Bicentenario.

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    Santiago Siri es un emprendedor argentino dedicado a la divulgación tecnológica y la innovación política. Es presidente de Democracy Earth Foundation, institución respaldada por Y Combinator, donde desarrolló un sistema de Ingreso Básico Universal sobre Ethereum. También es director de Spiritum, creadores de Plim Plim.

    Siri es autor de “Hacktivismo” (2015) y “Tecnosapiens” (2025). Fundó el Partido de la Red y la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina (ADVA) y contribuye en medios como Urbana Play, Filo News y Vorterix. Santiago Siri ha sido reconocido por el MIT y el Foro Económico Mundial por su trabajo en democracia digital.

    En sus conferencias, combina una mirada sobre el impacto de la inteligencia artificial con demostraciones en vivo, construcción de prototipos y aplicaciones adaptadas a cada audiencia. El formato de la exposición que compartirá en FNS Forum contempla 40 minutos de charla y un espacio de 20 minutos para preguntas del público.

    Las entradas para las charlas inspiracionales del FNS Forum son gratuitas, con inscripción previa. Próximamente compartirá el formulario de inscripciones para quienes deseen participar.

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