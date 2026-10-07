En Caucete inauguran la primera gruta en San Juan en honor a Carlo Acutis

La comunidad religiosa de la Parroquia Cristo Rey , en Caucete, vive días de profunda alegría y fe. El próximo sábado 10 de octubre quedará formalmente inaugurada la primera gruta de San Juan erigida en honor a Carlo Acutis, conocido popularmente como el "santo de internet" o el primer "santo millennial" de la Iglesia católica.

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El monumento se sitúa en la intersección de la calles Juan José Bustos y Rioja , justamente en el predio donde funciona el Comedor Esperanza , perteneciente a Cáritas Cristo Rey . En este espacio, un grupo de voluntarios brinda almuerzo y merienda a unos 53 niños de la zona cada miércoles y viernes.

La concreción de esta gruta representa la primera etapa de un ambicioso proyecto parroquial que contempla a futuro la edificación de la primera capilla de la provincia dedicada a Acutis, además de un salón propio para que el comedor comunitario pueda prestar sus servicios con mayor comodidad.

La obra fue diseñada por el arquitecto Santiago De Paolis y presenta dimensiones destacadas: la gruta tiene una altura de 3,10 metros por 2 metros de ancho. En su interior alberga una imagen del joven santo realizada en cerámica, cuyas medidas son de 1,20 metros de alto por 80 centímetros de ancho.

Si bien la estructura principal se encuentra en pie, aún restan trabajos de pintura y finos detalles de terminación. Y su realización ha sido el fruto directo del esfuerzo colectivo y la devoción local. Durante todo el año, la comunidad organizó rifas, ferias americanas y ventas de locro, sumado al aporte solidario de vecinos y padrinos que sostienen diariamente las actividades del comedor caucetero.

Cronograma de actividades y triduo patronal

Bajo el lema “Unidos en la Eucaristía con San Carlo Acutis y el Papa León. ¡Anunciamos al Señor!”, las celebraciones patronales ya se encuentran en marcha. El triduo preparatorio se desarrollará durante los días miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de octubre, dando paso a la gran jornada central el día sábado.

Triduo (Miércoles 7, Jueves 8 y Viernes 9 de octubre):

A las 19: rezo del Santo Rosario.

rezo del Santo Rosario. A las 19,30: charla informativa y reflexiva sobre la vida y legado de Carlo Acutis.

charla informativa y reflexiva sobre la vida y legado de Carlo Acutis. A las 20: celebración de la Santa Misa.

Jornada central e inauguración (Sábado 10 de octubre):

A las 19: rezo del Santo Rosario.

rezo del Santo Rosario. A las 19,30: acto de inauguración oficial de la gruta.

acto de inauguración oficial de la gruta. A continuación: Santa Misa..

Santa Misa.. Cierre: festival con espectáculos artísticos en vivo para toda la comunidad.

Así será la capilla en honor a Carlo Acutis. (Gentileza)

El sueño de la capilla en honor al santo de Internet

El sueño de construir la primera capilla en honor a Carlo Acutis en San Juan comenzó a concretarse en el 2021 cuando el Arzobispado decidió cederle a la Parroquia de Caucete el terreno donado por una persona que prefirió permanecer en el anonimato. Este fue el puntapié para armar un proyecto que combina solidaridad y espiritualidad. Gracias a esta donación y la iniciativa del padre Martín Nacusi, que en ese entonces estaba en la Parroquia Cristo Rey, surgió la idea de levantar en este predio la sede para el comedor La Esperanza y la primera capilla de la provincia en honor a Carlos Acutis. Ya se construyó parte de estas dependencias y gracias a la solidaridad de la gente.

Marcelo Oropel, del Comedor Esperanza, dijo que tanto la comunidad parroquial como la de Cáritas Cristo Rey comenzaron a realizar diferentes actividades para recaudar fondos, desde ferias americanas y peñas para comenzar con la obra, aunque el gran aporte a la causa provino de gente que decidió apadrinar esta obra.

Oropel dijo que también se contó con la colaboración de arquitectos que realizaron los planos de la capilla ad honorem. Y que gracias a toda esta ayuda arrancó la construcción de las primeras dependencias del comedor. Agregó que una vez que se concluya con esta obra se iniciará la capilla.

Cómo colaborar con el proyecto

El grupo de voluntarios que lleva adelante las obras, bajo la guía y coordinación de la Parroquia Cristo Rey, apela nuevamente a la solidaridad de la comunidad sanjuanina para continuar con las fases de construcción de la futura capilla y la ampliación del comedor.

Quienes deseen colaborar con la donación de materiales de construcción o aportes económicos pueden ponerse en contacto con los coordinadores del proyecto: