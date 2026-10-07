    • 7 de octubre de 2026 - 11:16

    El municipio de Jáchal capacitó a los vecinos en conducción segura

    La capacitación estuvo a cargo del municipio de Jáchal y el Centro de Formación de la Agencia de Seguridad Vial.

    Vecinos de Jáchal recibieron una capacitación en conducción segura.

    Vecinos de Jáchal recibieron una capacitación en conducción segura.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    Con el objetivo de fortalecer la Seguridad Vial, los vecinos de Jáchal participaron de una Jornada Intensiva de Capacitación en Conducción Segura, propuesta por la Coordinación de Prevención del municipio de Jáchal y dictada por el Coordinador del Centro de Formación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Aldo Gau,

    Leé además

    Jáchal recuperará la pileta del Camping El Vivero.

    Jáchal: con una inversión de $515 millones, recuperarán la pileta municipal del Camping El Vivero
    Víctor Sierra llevó al Congreso Nacional la posición de los veteranos sanjuaninos sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía.

    Histórico: veteranos sanjuaninos llevaron su voz por Malvinas al Congreso Nacional

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Formación teórica y práctica en Jáchal

    La capacitación tuvo una modalidad presencial, teórica y práctica. Durante la mañana, en el zoom de Turismo, se abordaron contenidos vinculados a la cultura vial, la convivencia en el espacio público, el marco normativo, los factores de riesgo, las distracciones al volante, la velocidad, los sobrepasos y las condiciones climáticas adversas. También se trabajó sobre los sistemas de seguridad activa y pasiva de los vehículos y su correcta utilización.

    La instancia práctica se desarrolló en el estacionamiento del Anfiteatro Buenaventura Luna, donde los participantes realizaron ejercicios supervisados de postura de manejo seguro, slalom, frenada de emergencia, retorno en marcha atrás, frenada con esquive y maniobras de salida hacia banquina. Estas actividades permitieron aplicar en terreno las técnicas de conducción segura y adquirir herramientas para responder ante situaciones de emergencia.

    Participación comunitaria y certificación oficial

    Además del personal municipal convocado para la formación, la jornada contó con la participación de efectivos de Gendarmería Nacional y vecinos particulares, quienes se sumaron al espacio de capacitación para fortalecer sus conocimientos y habilidades en materia de seguridad vial. La presencia de estos actores amplió el alcance de la propuesta y reforzó el compromiso comunitario con la prevención de siniestros.

    Al finalizar la jornada, se informó que los participantes recibirán un certificado de aprobación expedido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en reconocimiento a la formación adquirida y al compromiso con la conducción segura.

    Eol municipio de Jáchal destacó la importancia de continuar promoviendo instancias de formación que fortalezcan la prevención, el cuidado y la responsabilidad en la vía pública, reafirmando el compromiso institucional con la seguridad vial y el bienestar de toda la comunidad.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    ¿A qué hora vuelven a circular los colectivos en San Juan: retención de servicios de la UTA. Foto: Daniel Arias

    ¿A qué hora vuelven a circular los colectivos en San Juan?: se endurece el paro de la UTA

     “Debería haber una multa segura”: dura advertencia de Trabajo a UTA.

    Paro de la UTA: Trabajo dijo que se trata de una medida "totalmente ilegal" y anticipó una "sanción grave"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El sábado 10 de octubre inauguran oficialmente en Caucete la gruta en honor de Carlo Acutis.

    En Caucete inauguran la primera gruta en San Juan en honor a Carlo Acutis

    Por Fabiana Juarez
    FNS Forum 2026: Santiago Siri, el segundo speaker confirmado

    FNS Forum 2026: Santiago Siri, el segundo speaker confirmado