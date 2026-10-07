El municipio de Jáchal capacitó a los vecinos en conducción segura

La capacitación estuvo a cargo del municipio de Jáchal y el Centro de Formación de la Agencia de Seguridad Vial.

Con el objetivo de fortalecer la Seguridad Vial, los vecinos de Jáchal participaron de una Jornada Intensiva de Capacitación en Conducción Segura, propuesta por la Coordinación de Prevención del municipio de Jáchal y dictada por el Coordinador del Centro de Formación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Aldo Gau,

Formación teórica y práctica en Jáchal La capacitación tuvo una modalidad presencial, teórica y práctica. Durante la mañana, en el zoom de Turismo, se abordaron contenidos vinculados a la cultura vial, la convivencia en el espacio público, el marco normativo, los factores de riesgo, las distracciones al volante, la velocidad, los sobrepasos y las condiciones climáticas adversas. También se trabajó sobre los sistemas de seguridad activa y pasiva de los vehículos y su correcta utilización.

La instancia práctica se desarrolló en el estacionamiento del Anfiteatro Buenaventura Luna, donde los participantes realizaron ejercicios supervisados de postura de manejo seguro, slalom, frenada de emergencia, retorno en marcha atrás, frenada con esquive y maniobras de salida hacia banquina. Estas actividades permitieron aplicar en terreno las técnicas de conducción segura y adquirir herramientas para responder ante situaciones de emergencia.

Participación comunitaria y certificación oficial Además del personal municipal convocado para la formación, la jornada contó con la participación de efectivos de Gendarmería Nacional y vecinos particulares, quienes se sumaron al espacio de capacitación para fortalecer sus conocimientos y habilidades en materia de seguridad vial. La presencia de estos actores amplió el alcance de la propuesta y reforzó el compromiso comunitario con la prevención de siniestros.

Al finalizar la jornada, se informó que los participantes recibirán un certificado de aprobación expedido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en reconocimiento a la formación adquirida y al compromiso con la conducción segura.