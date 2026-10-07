    • 7 de octubre de 2026 - 08:35

    Oficial: Educación justificará faltas y tardanzas por la retención de servicios de UTA

    El Ministerio de Educación de San Juan confirmó que estudiantes, docentes y personal que dependan del colectivo podrán justificar sus inasistencias mientras dure la medida. Tampoco habrá evaluaciones para quienes no puedan llegar.

    Paro sorpresivo de colectivos.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Ante la retención de servicios dispuesta por la UTA, el Ministerio de Educación de San Juan informó una serie de medidas para las comunidades educativas afectadas por las dificultades para trasladarse en transporte público.

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    La cartera educativa confirmó que las tardanzas y/o inasistencias quedarán justificadas para estudiantes, docentes y personal administrativo y de servicio que no puedan llegar a las escuelas debido a que dependen del transporte público para trasladarse.

    Qué pasará en las escuelas durante la medida

    Además, mientras se extienda la retención del servicio, no se dictarán temas nuevos ni se tomarán evaluaciones a quienes no puedan asistir a la escuela por las dificultades de traslado. En esos casos, las evaluaciones deberán ser reprogramadas.

    En tanto, para quienes sí puedan concurrir a los establecimientos educativos, se indicó que se realizarán actividades de repaso, de manera de evitar que las dificultades generadas por la falta de colectivos impliquen un avance desigual en los contenidos.

    La medida alcanza a todos los niveles y modalidades educativas, tanto en las instituciones de gestión estatal como en las de gestión privada.

    Desde Educación aclararon que la justificación estará vigente durante todo el tiempo que dure la retención del servicio de transporte público y alcanzará exclusivamente a quienes puedan acreditar que su traslado hacia la escuela depende del colectivo.

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