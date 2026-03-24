    • 24 de marzo de 2026 - 18:23

    [Fotos] Masiva marcha en San Juan por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

    La marcha por el 24 de marzo en San Juan reunió a miles con fuerte presencia juvenil y un documento consensuado por primera vez.

    &nbsp; Multitudinaria convocatoria por el 24 de marzo en el centro de San Juan.

     

    Multitudinaria convocatoria por el 24 de marzo en el centro de San Juan.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La movilización para conmemorar un nuevo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en San Juan, al cumplirse 50 años del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, mostró una fuerte convocatoria con una columna de CINCO cuadras colmada de jóvenes, banderas y pirotecnia. El acto tuvo un condimento histórico: por primera vez, organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, gremios y movimientos sociales presentan un documento único.

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    Desde las 17 horas en la Plaza 25 de Mayo, comenzó la concentración que luego avanzó por el centro sanjuanino. En la movilización se destacaron agrupaciones del Frente Grande y sectores de izquierda, en una jornada marcada por la unidad y la memoria colectiva.

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    La marcha tuvo como punto de partida la Plaza 25 de Mayo

    La marcha tuvo como punto de partida la Plaza 25 de Mayo

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    En la movilización se destacaron agrupaciones de distintos sectores.

    En la movilización se destacaron agrupaciones de distintos sectores.

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    Familias que recuerdan a algún integrante desaparecido.

    Familias que recuerdan a algún integrante desaparecido.

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    columnas organizadas, cánticos y una fuerte presencia de carteles y banderas

    columnas organizadas, cánticos y una fuerte presencia de carteles y banderas

    Juventud y memoria en las calles

    Uno de los aspectos más visibles fue la alta participación juvenil, con columnas organizadas, cánticos y una fuerte presencia de banderas. La extensión de la marcha, que alcanzó dos cuadras, reflejó el interés de nuevas generaciones en mantener viva la memoria.

    Además, la utilización de pirotecnia y la diversidad de agrupaciones políticas marcaron una jornada dinámica y con fuerte contenido simbólico.

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    FOTOS: Daniel Arias

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