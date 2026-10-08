Fresco y con lluvias, así estará el tiempo en San Juan este jueves 8 de octubre

El SMN anticipa una jornada inestable, con lluvias aisladas durante la mañana, una máxima de 20°C y cielo mayormente nublado durante la tarde y la noche.

San Juan tendrá este jueves 8 de octubre una jornada fresca e inestable, con temperaturas que estarán bastante por debajo de las registradas en los últimos días. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima será de 12°C, mientras que la máxima llegará a los 20°C.

Durante la mañana, el tiempo se presentará más complicado, con probabilidad de lluvias aisladas de entre 10% y 40%. El termómetro se ubicará alrededor de los 12°C y el viento soplará desde el noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde, las condiciones tenderán a mejorar y bajará considerablemente la posibilidad de precipitaciones, que se ubicará entre 0% y 10%. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente nublado y la temperatura alcanzará los 20°C.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.