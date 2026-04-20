Fundame cumple un sueño: inició la obra de sus consultorios y lanzó un bingo solidario para poder continuarla

La Fundación María Echenique (FundaME) ha dado un paso histórico en su misión de brindar apoyo integral a niños y adultos que atraviesan tratamientos oncológicos y hematológicos. Con gran orgullo, la institución anunció el inicio de la construcción de sus futuros Consultorios Externos, un espacio clave para el abordaje interdisciplinario de sus beneficiarios. Con el objetivo de recaudar fondos para continuar con la construcción, la fundación lanzó un bingo solidario.
Fundame recurre a la solidaridad de los sanjuaninos para continuar con la obra de los Consultorios Externos.
El proyecto, ubicado en la sede institucional de Calle Sarmiento 1437 Este, Santa Lucía, busca centralizar la atención de profesionales de la salud en áreas críticas como:
Nutrición
Psicología
Kinesiología
El objetivo es sumar esfuerzos para que cada paciente reciba una contención de calidad en un entorno diseñado para su bienestar. Sin embargo, para que este sueño se convierta en una realidad operativa, la fundación necesita del apoyo de toda la comunidad sanjuanina.
¡Vuelve el mate bingo solidario de Fundame!
Para recaudar los fondos necesarios destinados a la fase de obra, Fundame organizó su tradicional mate bingo solidario. Es la oportunidad perfecta para colaborar, disfrutar de una tarde diferente y ayudar a que los ladrillos se conviertan en salud.
Fecha: 9 de mayo
Hora: 16:00 hs.
Lugar: Club Hispano.
Valor de la entrada: $10.000 (Incluye merienda y cartón de juego).
Venta de entradas: en la sede de la institución (Calle Sarmiento 1437 Este, Santa Lucía).
Fundame llama a la solidaridad del sector comercial
La construcción no se detiene, pero el desafío es grande. Por ello, Fundame apela a la colaboración de comercios y empresas locales.
"Queremos invitar a los comercios a sumarse con premios y regalos para el bingo. Cada aporte, por pequeño que parezca, hace una gran diferencia en la vida de quienes más lo necesitan", expresaron desde la organización.
Aquellas empresas que deseen colaborar de manera proactiva pueden acercarse directamente a la sede o contactar a la fundación a través de sus redes sociales.
¿Cómo podés ayudar?
Comprando tu entrada para el bingo y asistiendo con amigos o familia.
Donando premios si sos dueño de un comercio o emprendimiento.
Difundiendo esta noticia para que más personas se enteren del avance de la obra.