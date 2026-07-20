    • 20 de julio de 2026 - 09:06

    Garrafa Hogar recorrerá seis departamentos: cronograma completo, horarios y precios

    El operativo se desarrollará del 20 al 24 de julio. Las garrafas de 10 kilos costarán $20.000 y las de 15 kilos, $30.000.

    Dónde comprar garrafas a precios accesibles esta semana en San Juan

    Dónde comprar garrafas a precios accesibles esta semana en San Juan

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El programa Garrafa Hogar inicia una nueva semana de recorridos por San Juan para facilitar el acceso al gas envasado. Entre este lunes 20 y el viernes 24 de julio, el operativo llegará a distintos puntos de seis departamentos con precios establecidos para envases de 10 y 15 kilos.

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    Datos principales del operativo

    • Departamentos incluidos: Angaco, Sarmiento, Pocito, San Martín, Zonda y Jáchal.
    • Garrafa de 10 kilos: $20.000.
    • Garrafa de 15 kilos: $30.000.
    • Duración del recorrido: del lunes 20 al viernes 24 de julio.
    • Los envases ofrecidos cumplen con las normas de seguridad vigentes.

    Lunes 20 de julio: Angaco

    El recorrido comenzará en Angaco con tres puntos de venta:

    • De 9:00 a 10:00: Monolito del barrio Campo Batalla, en calles Bosque y Ontiveros.
    • De 10:30 a 11:30: plaza del barrio El Bosque.
    • De 12:00 a 13:00: Club Deportivo Social Cultural Angaco, en calle Aguilera sin número.

    Martes 21 de julio: Sarmiento y Pocito

    En Sarmiento

    • De 9:00 a 10:00: Cochagual Norte, sobre Ruta Provincial 246 Norte.
    • De 10:30 a 11:30: SUM del barrio Punta del Médano, en Ruta 295 y calle 162.
    • De 12:00 a 13:00: Centro Cultural de Media Agua.

    En Pocito

    • De 11:00 a 13:00: operativo San Juan Cerca, en la Escuela de Educación Especial India Mariana.

    Miércoles 22 de julio: San Martín

    El programa tendrá tres paradas en diferentes localidades del departamento:

    • De 9:00 a 10:00: playón de la Capilla de Andacollo, en Boca del Tigre.
    • De 10:30 a 11:30: Escuela Combate de San Lorenzo, en Colonia Fernández.
    • De 12:00 a 13:00: playón del barrio Bella Vista, en calle Rawson sin número, Dos Acequias.

    Jueves 23 de julio: Zonda

    Los vecinos de Zonda podrán acercarse a los siguientes lugares:

    • De 9:00 a 10:00: Centro Integrador Comunitario de Zonda.
    • De 10:30 a 11:30: cancha de hockey del barrio Esperanza.
    • De 12:00 a 13:00: Plaza del Gaucho.

    Viernes 24 de julio: Jáchal

    La semana terminará con un amplio recorrido por Jáchal, que tendrá cinco puntos de venta:

    • De 9:00 a 10:00: Unión Vecinal San Roque.
    • De 11:00 a 12:00: plazoleta del barrio Bicentenario I, en San José de Jáchal.
    • De 13:00 a 14:00: Club Andacollo, en Tamberías.
    • De 15:00 a 16:00: Capilla San José de Gran China.
    • De 17:00 a 18:00: plaza del barrio Pampa Vieja II.

    El programa busca acercar el gas envasado a distintos sectores de la provincia, especialmente durante el invierno, cuando el consumo aumenta y numerosas familias dependen de las garrafas para cocinar y calefaccionarse.

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