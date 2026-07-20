Garrafa Hogar recorrerá seis departamentos: cronograma completo, horarios y precios

El programa Garrafa Hogar inicia una nueva semana de recorridos por San Juan para facilitar el acceso al gas envasado. Entre este lunes 20 y el viernes 24 de julio, el operativo llegará a distintos puntos de seis departamentos con precios establecidos para envases de 10 y 15 kilos.

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El recorrido comenzará en Angaco con tres puntos de venta:

De 11:00 a 13:00: operativo San Juan Cerca, en la Escuela de Educación Especial India Mariana.

Miércoles 22 de julio: San Martín

El programa tendrá tres paradas en diferentes localidades del departamento:

De 9:00 a 10:00: playón de la Capilla de Andacollo, en Boca del Tigre.

playón de la Capilla de Andacollo, en Boca del Tigre. De 10:30 a 11:30: Escuela Combate de San Lorenzo, en Colonia Fernández.

Escuela Combate de San Lorenzo, en Colonia Fernández. De 12:00 a 13:00: playón del barrio Bella Vista, en calle Rawson sin número, Dos Acequias.

Jueves 23 de julio: Zonda

Los vecinos de Zonda podrán acercarse a los siguientes lugares:

De 9:00 a 10:00: Centro Integrador Comunitario de Zonda.

Centro Integrador Comunitario de Zonda. De 10:30 a 11:30: cancha de hockey del barrio Esperanza.

cancha de hockey del barrio Esperanza. De 12:00 a 13:00: Plaza del Gaucho.

Viernes 24 de julio: Jáchal

La semana terminará con un amplio recorrido por Jáchal, que tendrá cinco puntos de venta:

De 9:00 a 10:00: Unión Vecinal San Roque.

Unión Vecinal San Roque. De 11:00 a 12:00: plazoleta del barrio Bicentenario I, en San José de Jáchal.

plazoleta del barrio Bicentenario I, en San José de Jáchal. De 13:00 a 14:00: Club Andacollo, en Tamberías.

Club Andacollo, en Tamberías. De 15:00 a 16:00: Capilla San José de Gran China.

Capilla San José de Gran China. De 17:00 a 18:00: plaza del barrio Pampa Vieja II.

El programa busca acercar el gas envasado a distintos sectores de la provincia, especialmente durante el invierno, cuando el consumo aumenta y numerosas familias dependen de las garrafas para cocinar y calefaccionarse.