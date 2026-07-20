Garrafa Hogar recorrerá seis departamentos: cronograma completo, horarios y precios

El programa Garrafa Hogar inicia una nueva semana de recorridos por San Juan para facilitar el acceso al gas envasado. Entre este lunes 20 y el viernes 24 de julio, el operativo llegará a distintos puntos de seis departamentos con precios establecidos para envases de 10 y 15 kilos.
Datos principales del operativo
- Departamentos incluidos: Angaco, Sarmiento, Pocito, San Martín, Zonda y Jáchal.
- Garrafa de 10 kilos: $20.000.
- Garrafa de 15 kilos: $30.000.
- Duración del recorrido: del lunes 20 al viernes 24 de julio.
- Los envases ofrecidos cumplen con las normas de seguridad vigentes.
Lunes 20 de julio: Angaco
El recorrido comenzará en Angaco con tres puntos de venta:
- De 11:00 a 13:00: operativo San Juan Cerca, en la Escuela de Educación Especial India Mariana.
Miércoles 22 de julio: San Martín
El programa tendrá tres paradas en diferentes localidades del departamento:
- De 9:00 a 10:00: playón de la Capilla de Andacollo, en Boca del Tigre.
- De 10:30 a 11:30: Escuela Combate de San Lorenzo, en Colonia Fernández.
- De 12:00 a 13:00: playón del barrio Bella Vista, en calle Rawson sin número, Dos Acequias.
Jueves 23 de julio: Zonda
Los vecinos de Zonda podrán acercarse a los siguientes lugares:
- De 9:00 a 10:00: Centro Integrador Comunitario de Zonda.
- De 10:30 a 11:30: cancha de hockey del barrio Esperanza.
- De 12:00 a 13:00: Plaza del Gaucho.
Viernes 24 de julio: Jáchal
La semana terminará con un amplio recorrido por Jáchal, que tendrá cinco puntos de venta:
- De 9:00 a 10:00: Unión Vecinal San Roque.
- De 11:00 a 12:00: plazoleta del barrio Bicentenario I, en San José de Jáchal.
- De 13:00 a 14:00: Club Andacollo, en Tamberías.
- De 15:00 a 16:00: Capilla San José de Gran China.
- De 17:00 a 18:00: plaza del barrio Pampa Vieja II.
El programa busca acercar el gas envasado a distintos sectores de la provincia, especialmente durante el invierno, cuando el consumo aumenta y numerosas familias dependen de las garrafas para cocinar y calefaccionarse.