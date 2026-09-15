Guardavidas: abren las inscripciones y definen fechas para la reválida de la temporada 2026-2027

La Secretaría de Deporte, a través de la Dirección de Deportes Náuticos y Contacto con la Naturaleza, confirmó el lanzamiento oficial del programa para la Reválida de Guardavidas 2026-2027. Tras la aprobación formal mediante la resolución ministerial Nº 1916, el sector se prepara para un proceso clave que constará de dos etapas: una evaluación teórica virtual y el exigente examen práctico en espejo de agua.

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La convocatoria está dirigida a todos los profesionales que deseen renovar su habilitación para desempeñarse durante la próxima temporada estival en los distintos espejos de agua y complejos de la provincia.

El periodo oficial de inscripción se llevará a cabo desde el lunes 5 hasta el viernes 30 de octubre de 2026.

Los interesados deberán presentar la documentación de manera presencial y completa (sin excepción) en las oficinas del Departamento Náutico y Deporte Motor, ubicadas en calle San Luis y Aberastain, de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 12:30.

Desde la organización detallaron que el arancel en concepto de inscripción para rendir el examen teórico-práctico es de $40.000, cuyo cupón de pago debe gestionarse directamente en las oficinas náuticas. En tanto, aquellos postulantes que no posean la libreta habilitante deberán presentar además el título y certificado analítico legalizado junto a una foto carnet.

Fechas clave: teoría virtual y práctica en Punta Negra

El proceso evaluativo se dividirá en dos instancias fundamentales:

Evaluación Teórica (Obligatoria): Se realizará el sábado 7 de noviembre en horario matutino bajo modalidad virtual. Consistirá en un cuestionario multiple choice sobre conocimientos básicos y actualizados de RCP, primeros auxilios y maniobras de rescate (para el personal náutico se sumará además la Ley Náutica 826 G). Los detalles de los horarios se comunicarán vía correo electrónico.

Evaluación Práctica: Tendrá lugar el sábado 14 de noviembre desde las 08:00 en el Embarcadero de Punta Negra, donde los guardavidas se dividirán en grupos (el personal náutico rendirá puntualmente el viernes 13).

El exigente test físico

Las pruebas prácticas contemplan rigurosos estándares de rendimiento físico que los aspirantes deberán superar para obtener la reválida:

Nado continuo: 400 metros con una marca límite de 8 minutos para guardavidas y de 7 minutos y 30 segundos para personal náutico.

Pedestrismo: 1.000 metros a completar en un tiempo máximo de 4 minutos y 45 segundos.

Pruebas de fuerza: 1 minuto de plancha baja y extensiones de brazos en 1 minuto (exigiendo 40 repeticiones para varones y 30 para mujeres).

Técnica subacuática: Apnea dinámica de 20 metros y prueba de búsqueda subacuática.

Para consultas adicionales o mayor información, los interesados pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected] o acercarse presencialmente a las oficinas de San Luis y Aberastain en horario de mañana.