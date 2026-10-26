Habilitaron el primer tramo del anillo interno de Avenida Circunvalación en San Juan

Vialidad Provincial liberó definitivamente el sector entre General Acha y Urquiza. Continúa el corte desde esa calle hasta después de 9 de Julio, con desvío por la colectora norte.

La Avenida Circunvalación sumó un nuevo tramo habilitado. La Dirección Provincial de Vialidad liberó de manera definitiva el anillo interno entre las calles General Acha y Urquiza, luego de completar la demarcación del pavimento, el último trabajo necesario para permitir la circulación.

La apertura representa un avance en las tareas de repavimentación de una de las arterias más transitadas del Gran San Juan. Según informaron desde el organismo provincial, en este sector la intervención comprende únicamente trabajos sobre el pavimento, por lo que fue posible habilitarlo de forma definitiva.

La situación es diferente en el anillo externo, donde la circulación se mantiene habilitada de manera provisoria debido a que las obras incluyen la ejecución de una base de hormigón.

Dónde continúa el corte en Circunvalación Pese a la apertura del primer tramo, continúa interrumpido el tránsito desde calle Urquiza hasta después de calle 9 de Julio. Para atravesar ese sector, los conductores deben utilizar la colectora norte hasta la subida ubicada pasando 9 de Julio.