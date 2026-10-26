    • 26 de octubre de 2026 - 21:44

    Habilitaron el primer tramo del anillo interno de Avenida Circunvalación en San Juan

    Vialidad Provincial liberó definitivamente el sector entre General Acha y Urquiza. Continúa el corte desde esa calle hasta después de 9 de Julio, con desvío por la colectora norte.

    obras avenida circunvalacion2026 (10)
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Avenida Circunvalación sumó un nuevo tramo habilitado. La Dirección Provincial de Vialidad liberó de manera definitiva el anillo interno entre las calles General Acha y Urquiza, luego de completar la demarcación del pavimento, el último trabajo necesario para permitir la circulación.

    Leé además

    desde un socavon de 30 metros hasta nuevas defensas: como renuevan la avenida de circunvalacion

    Desde un socavón de 30 metros hasta nuevas defensas: cómo renuevan la avenida de Circunvalación
    trabajadores de vialidad nacional en san juan inician medidas de fuerza por salarios y falta de insumos

    Trabajadores de Vialidad Nacional en San Juan inician medidas de fuerza por salarios y falta de insumos

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La apertura representa un avance en las tareas de repavimentación de una de las arterias más transitadas del Gran San Juan. Según informaron desde el organismo provincial, en este sector la intervención comprende únicamente trabajos sobre el pavimento, por lo que fue posible habilitarlo de forma definitiva.

    La situación es diferente en el anillo externo, donde la circulación se mantiene habilitada de manera provisoria debido a que las obras incluyen la ejecución de una base de hormigón.

    Dónde continúa el corte en Circunvalación

    Pese a la apertura del primer tramo, continúa interrumpido el tránsito desde calle Urquiza hasta después de calle 9 de Julio. Para atravesar ese sector, los conductores deben utilizar la colectora norte hasta la subida ubicada pasando 9 de Julio.

    Desde Vialidad recomendaron circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en la zona para evitar inconvenientes y garantizar la seguridad vial mientras continúan los trabajos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    conoce a las 10 candidatas a paisana nacional de la tradicion 2026

    Conocé a las 10 candidatas a Paisana Nacional de la Tradición 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo
    rivadavia intensifica los trabajos de prevencion y limpieza ante la posibilidad de lluvias por el nino

    Rivadavia intensifica los trabajos de prevención y limpieza ante la posibilidad de lluvias por El Niño

    Por Redacción Diario de Cuyo
    ¡que afortunado! un sanjuanino gano mas de $61 millones en el quini 6

    ¡Qué afortunado! Un sanjuanino ganó más de $61 millones en el Quini 6

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la unsj presento el proyecto faro para reactivar el radiotelescopio del observatorio felix aguilar

    La UNSJ presentó el Proyecto FARO para reactivar el radiotelescopio del Observatorio Félix Aguilar

    Por Redacción Diario de Cuyo