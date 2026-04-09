Histórico: inauguraron la primera Unidad de Diálisis en Jáchal

El Gobierno de San Juan dio un paso clave en materia de salud pública al inaugurar la Unidad de Diálisis del Hospital San Roque de Jáchal , un servicio largamente esperado por la comunidad del norte provincial. El acto estuvo encabezado por el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, junto a autoridades sanitarias y del nosocomio. Durante la actividad, el funcionario destacó que la puesta en marcha del área responde a una política de descentralización impulsada por la actual gestión. “Esta es la descentralización real, con hechos”, afirmó.

Tragedia en Jáchal: hallan muerto a un hombre en un barranco tras una intensa búsqueda policial

La nueva unidad beneficiará de manera directa a 38 pacientes de Jáchal y zonas aledañas, quienes hasta ahora debían trasladarse tres veces por semana a la Capital provincial para recibir tratamiento . En algunos casos, esos viajes implicaban recorrer hasta 4.000 kilómetros mensuales.

Con la incorporación del servicio, los pacientes podrán acceder a la atención en su propio departamento, reduciendo costos, tiempos de traslado y mejorando su calidad de vida, además de la de sus familias.

El espacio cuenta con nueve sillones, salas de aislamiento y un sistema de tratamiento de agua, y comenzará a funcionar en una primera etapa los días lunes, miércoles y viernes, con tres turnos diarios y dos pacientes por turno, con posibilidad de ampliación.

Además, se prevé que en el corto plazo también puedan atenderse pacientes provenientes de otros departamentos como Valle Fértil, Rodeo e Iglesia, ampliando el alcance regional del servicio.

Desde el Gobierno destacaron que la concreción de esta unidad fue posible gracias al trabajo conjunto entre el sector público y privado, en el marco de una estrategia que busca fortalecer el sistema sanitario provincial.

Por su parte, el director del hospital, Carlos Páez, calificó la inauguración como un hecho “histórico” para la comunidad y subrayó su impacto positivo en la atención médica del departamento.

La nueva Unidad de Diálisis se suma a otros servicios incorporados recientemente en el hospital, como maternidad, terapia intensiva, oncología y diagnóstico por imágenes, consolidando el crecimiento del centro de salud como referente en el norte de la provincia.