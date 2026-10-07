Histórico: veteranos sanjuaninos llevaron su voz por Malvinas al Congreso Nacional

La causa Malvinas tuvo este martes una voz sanjuanina dentro del Congreso de la Nación. Veteranos de guerra de la provincia participaron por primera vez de una reunión parlamentaria vinculada directamente con el debate sobre soberanía , en el marco del tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que impulsa el Poder Ejecutivo.

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La participación se concretó durante el plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados. Allí fueron convocados especialistas, exfuncionarios, académicos y representantes de organizaciones vinculadas con Malvinas para exponer sus posiciones sobre el proyecto.

Entre ellos estuvo Víctor Sierra, representante del Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur (CEAS) de San Juan , quien llevó al Congreso la postura de los veteranos de la provincia y defendió la necesidad de avanzar con herramientas que fortalezcan el reclamo argentino.

Durante su exposición, Sierra dejó clara la posición que llevó desde San Juan: “Apoyamos este proyecto porque tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional” , afirmó ante los diputados.

Su intervención llegó pocos días después de que veteranos sanjuaninos fueran convocados por el Gobierno provincial y legisladores nacionales para analizar el contenido de la iniciativa y presentar observaciones. En aquel encuentro, Sierra había destacado que era la primera vez que el sector era convocado de esa manera y valoró la posibilidad de trasladar su experiencia al debate legislativo.

La presencia en el Congreso significó así la concreción de aquella instancia. Los excombatientes pasaron de analizar el proyecto en San Juan a formar parte directamente de una discusión parlamentaria en la que se debate qué herramientas tendrá el Estado frente a actividades desarrolladas sin autorización argentina en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.

Qué propone la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

El proyecto comenzó a ser analizado formalmente el 30 de septiembre y apunta, entre otros aspectos, a ampliar el alcance de las sanciones contra empresas que desarrollen actividades económicas en zonas bajo disputa de soberanía sin autorización argentina.

Durante las reuniones previas se explicó que la propuesta pretende extender a otros recursos naturales, como la pesca y la minería, restricciones que actualmente alcanzan principalmente a actividades hidrocarburíferas. El texto todavía se encuentra en instancia de debate y puede sufrir modificaciones antes de avanzar hacia un eventual dictamen.

La discusión reunió posiciones diferentes. Mientras algunos invitados respaldaron el proyecto, otros plantearon objeciones constitucionales, institucionales o sobre determinados aspectos de su redacción. La participación de Sierra se produjo justamente dentro de esa ronda de exposiciones convocada para que las comisiones incorporen distintas miradas antes de definir cómo continuará el tratamiento.

Una participación inédita para los veteranos de San Juan

Días antes de viajar al Congreso, los veteranos habían comenzado a estudiar el proyecto para elaborar sus propios aportes. La convocatoria surgió durante una reunión encabezada en San Juan por la ministra de Gobierno, Laura Palma, junto a los diputados nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime, donde se habilitó la posibilidad de presentar opiniones y sugerencias sobre la iniciativa.

En aquella oportunidad, Sierra había resumido el objetivo con una definición que volvió a cobrar fuerza tras su intervención en Buenos Aires: “Siempre dijimos que Malvinas nos une”.

La jornada en Diputados marcó finalmente un hecho inédito para los representantes sanjuaninos: por primera vez pudieron trasladar directamente al ámbito del Congreso su experiencia como veteranos y su posición frente a una iniciativa relacionada con la soberanía sobre las Islas Malvinas.