    • 25 de marzo de 2026 - 13:24

    Inclusión en el Hospital Marcial Quiroga: el personal se capacita en Lengua de Señas

    La capacitación en el Hospital Marcial Quiroga busca que cada paciente sea recibido en igualdad de condiciones y comunicación efectiva.

    En el Hospital Marcial Quiroga comenzaron a capacitar al personal de recepción en Lengua de Señas.

    En el Hospital Marcial Quiroga comenzaron a capacitar al personal de recepción en Lengua de Señas.

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    Por Fabiana Juarez

    Con el objeto de cada paciente sea recibido en igualdad de condiciones, respeto y comunicación efectiva, el Hospital Marcial Quiroga puso en marcha una propuesta inclusiva. El personal se capacita en Lengua de Señas, tal como sucedió en el 2019 cuando se convirtió en la primera institución sanitaria del país en capacitar a sus empleados en este sistema de comunicación.

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    El personal de recepción y admisión del Hospital Marcial Quiroga inició una capacitación intensiva en Lengua de Señas, con el objetivo de garantizar que cada paciente sea recibido con respeto y comunicación efectiva. Esta acción concreta reafirma el compromiso de esta institución con la inclusión, la igualdad de derechos y la accesibilidad en la atención sanitaria.

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    El Hospital Marcial Quiroga trabaja para una atenci&oacute;n igualitaria y sin barreras para todos los pacientes.

    El Hospital Marcial Quiroga trabaja para una atención igualitaria y sin barreras para todos los pacientes.

    La iniciativa, avalada por el Comité de Docencia del hospital está dirigida a quienes representan el primer contacto con los pacientes, permitiendo derribar barreras comunicacionales y fortalecer la atención desde el momento en que las personas ingresan al hospital.

    ‘Capacitarnos es más que aprender una lengua, es abrir un canal de igualdad y respeto. Queremos que cada persona que ingrese al Hospital Marcial Quiroga, sin importar sus capacidades, se sienta comprendida y bien atendida’, destacó Laura Muro, responsable del Departamento de Admisión de Pacientes de este hospital.

    Con esta iniciativa, el Hospital Marcial Quiroga da un paso firme hacia una atención sanitaria verdaderamente inclusiva, donde la accesibilidad y el respeto son parte del primer contacto con la comunidad.

    La capacitación en el Hospital Marcial Quiroga

    Durante 16 clases continuas y progresivas, los trabajadores del Hospital Marcial Quiroga aprenderán nociones básicas de Lengua de Señas y desarrollarán herramientas para brindar un trato cercano, empático y respetuoso a pacientes sordos o con discapacidad auditiva. Cada dependencia contará así con al menos un agente capacitado, garantizando que la inclusión sea práctica y efectiva.

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