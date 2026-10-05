Inédito: San Juan será sede del Congreso Farmacéutico Argentino con la presencia de 600 profesionales del país

En un hecho destacado para el desarrollo profesional y el turismo de eventos local, San Juan albergará por primera vez el Congreso Farmacéutico Argentino . El encuentro, considerado uno de los eventos más trascendentes de la profesión en el país, se desarrollará el 9 y 10 de octubre y congregará a más de 600 farmacéuticos, académicos y referentes de distintas provincias.

Organizado por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) , la llegada del congreso a suelo sanjuanino fue fruto de una exigente postulación impulsada por el San Juan Bureau de Eventos y Convenciones . La provincia debió competir con otros reconocidos destinos nacionales antes de resultar electa como sede oficial.

Durante todo el proceso preparatorio, el Bureau acompañó activamente a la organización mediante la coordinación de visitas técnicas a las sedes postuladas, la evaluación de requerimientos logísticos y el análisis de condiciones operativas. Actualmente, lleva adelante la promoción y difusión del acontecimiento en articulación directa con el Ministerio de Turismo.

Bajo el lema "La farmacia evoluciona, lideremos el cambio" , la agenda académica abordará los desafíos y transformaciones actuales de la especialidad. El programa reunirá a más de 30 disertantes y referentes nacionales , abordando ejes clave como:

Las conferencias y talleres se desarrollarán de manera simultánea en tres espacios destacados de la capital sanjuanina: el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán , el Salón Cruce de los Andes y el Auditorio Eloy Camus . El evento incluirá además una exposición comercial con la presencia de laboratorios, droguerías y proveedores de la industria, así como un espacio dedicado a la presentación de trabajos de investigación científica en formato e-poster.

Impacto turístico y posicionamiento estratégico en San Juan

Más allá del aporte académico, la realización del congreso representa una importante dinamización de la economía local. El arribo de los profesionales generará un movimiento directo en la hotelería, gastronomía, transporte y servicios turísticos.

Mariano Carmona, Director Ejecutivo del San Juan Bureau de Eventos y Convenciones, destacó la relevancia de la cita: "Para San Juan es un gran prestigio recibir por primera vez el Congreso Farmacéutico Argentino porque reviste una enorme envergadura, tanto a nivel científico como turístico. Va a generar un gran impacto como el que viene impulsando el turismo de reuniones en la provincia. Hemos organizado la logística para que los visitantes puedan quedarse un día más y conocer los atractivos de San Juan."

Este tipo de eventos reafirma la estrategia provincial orientada a consolidad el turismo de reuniones, fortaleciendo la articulación entre el sector público, el privado y las instituciones profesionales para posicionar a San Juan como un destino de primer nivel capaz de albergar acontecimientos de escala nacional.