Ingreso a los preuniversitarios: se confirmaron las 600 vacantes y el cronograma completo para el ciclo 2027

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dio a conocer el cronograma para el ingreso a primer año del ciclo lectivo 2027 de sus tres Institutos Preuniversitarios: la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento (EIDFS), la Escuela de Comercio Libertador General San Martín (ECLGSM) y el Colegio Central Universitario Mariano Moreno (CCUMM).

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Giro en los preuniversitarios de la UNSJ: los aspirantes rendirán Lengua y Matemática el mismo día

El proceso de ingreso comenzará con la preinscripción por internet, que se realizará desde el 9 hasta el 13 de noviembre de 2026 a través del sitio preuni.unsj.edu.ar

Luego, entre el 16 y el 20 de noviembre, se deberá completar la inscripción definitiva y presentar la documentación correspondiente. La recepción se realizará de 8 a 12 y de 14 a 18 horas, en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento y en la Escuela de Comercio Libertador General San Martín.

Para completar esta instancia se deberá presentar el DNI actualizado y la libreta o certificado provisorio de finalización del Nivel Primario correspondiente al ciclo lectivo 2026. La inscripción deberá ser realizada por el padre, la madre, tutor o adulto responsable. La UNSJ informó que no se realizarán inscripciones fuera de término.

Los exámenes de ingreso se tomarán el lunes 30 de noviembre. La evaluación de Lengua será a las 8 y la de Matemática a las 10:30 horas.

Para rendir, los y las aspirantes deberán llevar el DNI, el comprobante que acredite la inscripción y el guardapolvo o uniforme utilizado en la escuela primaria.

También deberán contar con los elementos necesarios para realizar las evaluaciones: bolígrafo azul o negro, lápiz negro, goma, corrector y elementos de geometría.

No estará permitido llevar fibras, lápices de colores, calculadoras, diccionario, papel ni celulares.

Para aprobar cada examen, el/la aspirante deberá obtener el 50% del puntaje total correspondiente a esa evaluación.

Una vez obtenidos los resultados, se confeccionará una lista única de orden de mérito a partir del puntaje alcanzado. En estricto orden de mérito, cada ingresante podrá optar por uno de los tres Institutos Preuniversitarios, hasta completar las vacantes disponibles.

Distribución de vacantes por colegio

Para el ciclo lectivo 2027 se dispondrán 120 vacantes en el Colegio Central Universitario Mariano Moreno, 210 en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento y 270 en la Escuela de Comercio Libertador General San Martín. En este último caso, serán 210 vacantes para el turno tarde y 60 para el turno intermedio.

Los listados provisorios se publicarán el 9 de diciembre de 2026 en los avisadores ubicados en la EIDFS y la ECLGSM y en la página web de la UNSJ. Para preservar la identidad de los y las aspirantes, no se publicarán nombres ni apellidos: la identificación se realizará mediante el número de DNI.

Los listados incluirán el número de orden, el DNI del/la aspirante, los puntajes obtenidos en Lengua y Matemática y el puntaje total.

Quienes deseen solicitar la muestra de sus exámenes podrán hacerlo el 10 de diciembre, de 8 a 12, en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento. La exhibición de los exámenes solicitados se realizará el 11 de diciembre, de 14 a 18, en la Escuela de Comercio Libertador General San Martín.

Los resultados definitivos se publicarán el 14 de diciembre en los avisadores ubicados en las puertas de la EIDFS y la ECLGSM y en la web de la UNSJ.

La elección del Instituto Preuniversitario por parte de los y las ingresantes se realizará el 15 de diciembre desde las 7:30, en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento y la Escuela de Comercio Libertador General San Martín.

La elección se realizará de acuerdo con el orden de mérito y tendrá diferentes horarios según la posición obtenida: quienes ocupen los puestos del 1 al 200 deberán presentarse a las 7:30; del 201 al 400, a las 9; y del 401 al 600, a las 10:30.

Finalmente, para completar la inscripción a primer año 2027, los/las ingresantes deberán presentar en las fechas que determine cada escuela la solicitud de inscripción, una copia actualizada de la partida de nacimiento y el certificado de regularidad de Educación Primaria hasta obtener la libreta o certificado de finalización del ciclo lectivo 2026, en original y fotocopia.

Además, quienes ingresen al Colegio Central Universitario Mariano Moreno y a la Escuela de Comercio deberán presentar una carpeta colgante con broche Nepaco. Para la Escuela Industrial se solicitará una carpeta oficio con broche Nepaco.