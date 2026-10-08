    • 8 de octubre de 2026 - 17:02

    Innovación en cardiología: realizaron por primera vez ablaciones complejas en el Hospital Rawson

    Por primera vez en la salud pública provincial, el Hospital Rawson realizó tres ablaciones complejas a pacientes sin obra social, incorporando tecnología de vanguardia como el método Farapulse.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Hospital Dr. Guillermo Rawson marcó un antes y un después en la medicina pública provincial al concretar con éxito tres ablaciones electrofisiológicas complejas. Este avance consolida el crecimiento del Servicio de Cardiología y garantiza tratamientos de alta complejidad para pacientes sin obra social.

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    Hasta el momento, el nosocomio realizaba intervenciones de carácter convencional. Sin embargo, gracias al aporte de insumos específicos gestionados por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, el equipo médico logró elevar el nivel prestacional de la institución.

    Innovación tecnológica y procedimientos de vanguardia

    Las intervenciones requirieron de tecnología de punta y alta precisión médica:

    Fibrilación auricular: Dos de los procedimientos consistieron en la ablación de venas pulmonares utilizando el innovador método Farapulse de campo pulsado.

    Arritmia ventricular: La tercera intervención abordó una patología compleja mediante mapeo electroanatómico y radiofrecuencia.

    Desde el equipo médico informaron que los pacientes evolucionaron favorablemente tras estas prácticas mínimamente invasivas, permanecen sin arritmias y lograron una mejora sustancial en su pronóstico, sobrevida y calidad de vida.

    Equipo especializado y cobertura pública

    Las complejas prácticas estuvieron a cargo de la Dra. Laura Portillo y el Dr. Omar Castilla, acompañados por enfermeros y técnicos en imágenes del área de Hemodinamia, bajo la coordinación de Abel Balaguer.

    El hito cobra mayor relevancia al cumplirse tres años desde la creación del Departamento de Electrofisiología del hospital. Con estos procedimientos, el servicio cubre actualmente el espectro completo de tratamientos de la especialidad, permitiendo que las familias sanjuaninas sin cobertura médica accedan a intervenciones de vanguardia directamente en el sistema público provincial.

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