Jáchal abrió la venta de entradas para la Fiesta Nacional de la Tradición: precios y financiación

Jáchal ya respira el clima festivo de una de las celebraciones más emblemáticas de San Juan; la 65ª edición de la Fiesta Nacional de la Tradición . El municipio del departamento ya habilitó la venta de entradas con diferentes tarifas y financiación.

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Con el objetivo de garantizar la comodidad de vecinos y turistas, la organización presentó un esquema de ubicaciones segmentado, opciones de compra presencial y virtual, y financiamiento en cuotas sin interés.

El histórico Anfiteatro Buenaventura Luna volverá a vestirse de gala los días viernes 13 y sábado 14 de noviembre para recibir a miles de espectadores que se darán cita para rendir homenaje a las raíces culturales de Jáchal. Y desde la organización municipal confirmaron que las entradas ya salieron a la venta.

En esta oportunidad, se ha diseñado una estructura tarifaria y de ubicaciones adaptada a los distintos requerimientos de los asistentes, ofreciendo desde accesos generales con espacio libre hasta sectores preferenciales con mesas familiares.

Con el fin de facilitar la adquisición de los tickets tanto a los habitantes de Jáchal como a visitantes de otros departamentos y provincias, se han dispuesto múltiples puntos de atención y plataformas de venta.

De forma presencial, las entradas se pueden conseguir en:

Edificio Municipal de Jáchal : atención al público durante los turnos de mañana y tarde.

: atención al público durante los turnos de mañana y tarde. Oficina de Turismo de Jáchal: atención al público durante los turnos de mañana y tarde.

Para quienes prefieran realizar el trámite a distancia o de forma digital, se habilitó el canal de venta online a través de la plataforma web oficial www.avantti.com.ar.

Facilidades de pago y financiación en cuotas

En un contexto donde se busca promover la participación masiva del público y asegurar el acceso de la familia jachallera, el municipio de Jáchal acordó facilidades de pago para la compra de las localidades.

Los boletos podrán abonarse con tarjeta de crédito en hasta 3 cuotas sin interés mediante las siguientes entidades habilitadas:

Banco San Juan

Naranja X

Estas opciones de financiación aplican para todos los tipos de entradas y sectores disponibles en el predio del anfiteatro.

Detalle de entradas, sectores y valores

El esquema de ubicaciones en el Anfiteatro Buenaventura Luna incluye sectores divididos por colores y comodidades. A continuación, el desglose tarifario para las dos jornadas del festival:

Entradas Generales – Sector Libre (Tribunas y Patio de Comidas)

Permiten el ingreso general al predio, áreas gastronómicas y tribunas comunes. No habilitan acceso al área de gradas reservadas.

Viernes 13: $10.000.

$10.000. Sábado 14: $20.000.

Entradas para Jubilados – Sector Libre

Destinadas a adultos mayores, con acceso al sector libre, tribunas y patio de comidas. Tampoco habilitan el acceso a gradas.

Viernes 13: $6.000.

$6.000. Sábado 14: $6.000.

Silla Sector Azul (Gradas 1 a 4)

Ubicación numerada que incluye la entrada general y una silla asignada dentro de las gradas 1 a 4.

Viernes 13: $15.000.

$15.000. Sábado 14: $30.000.

Opciones familiares: Sectores Dorado y Verde

Para aquellos grupos familiares o de amigos que deseen compartir la experiencia con comodidades exclusivas, la organización dispuso estructuras de mesas y tableros en las áreas de gradas reservadas:

Sector Dorado – Gradas 5 a 9

Tablero Familiar (capacidad para 8 personas):

Viernes 13: $120.000.



Sábado 14: $240.000.

Mesa Familiar (capacidad para 4 personas):

Viernes 13: $60.000.



Sábado 14: $120.000.

Sector Verde – Gradas 10 a 14

Tablero Familiar (capacidad para 8 personas):

Viernes 13: $100.000.



Sábado 14: $200.000.

Mesa Familiar (capacidad para 4 personas):

Viernes 13: $50.000.



Sábado 14: $100.000.

Servicio de estacionamiento y recomendaciones

Para garantizar la fluidez vehicular y la seguridad de los rodados dentro y alrededor del predio del Anfiteatro Buenaventura Luna, el predio contará con una zona de estacionamiento custodiado.

Tarifa de estacionamiento (por vehículo):

Viernes 13: $4.000.



Sábado 14: $4.000.

Desde el municiopio de Jáchal invitan a toda la comunidad local y a los turistas de la región a adquirir sus accesos con la debida anticipación, asegurando así su presencia en la fiesta más representativa de la identidad y la tradición jachallera.