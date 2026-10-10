Jornada JAE: las puertas que tienen proveedores, profesionales y los sanjuaninos en general para entrar a la minería, según Veladero

Trabajar en minería no es una posibilidad exclusiva para ingenieros o geólogos. Detrás de la operación de una mina hay una extensa red de profesionales, técnicos, trabajadores de oficios y empresas que hacen posible su funcionamiento. Ese fue uno de los principales mensajes que dejó el panel de Veladero durante el workshop de la 11° Jornada JAE , el evento que realiza la asociación civil Jóvenes Administradores de Empresas, que cuenta con el apoyo de DIARIO DE CUYO.

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Durante la charla, tres referentes de la compañía explicaron cómo acercarse a una industria que genera expectativas de crecimiento en San Juan. Florencia Giordano, superintendenta de Atracción de Talento; Patricia Higueras, gerente de Supply Chain Solutions, y Mario Martín, superintendente de Desarrollo de Proveedores, compartieron sus experiencias y brindaron recomendaciones para quienes buscan una oportunidad laboral o quieren desarrollar sus empresas en el ámbito minero.

Durante la charla, identificaron tres caminos para ingresar al sector: trabajar directamente para una compañía minera, convertirse en proveedor o comenzar como proveedor de una empresa contratista. Cada alternativa tiene requisitos propios, pero todas demandan preparación, conocimiento de la actividad y expectativas realistas.

Giordano, responsable del área que funciona como puerta de entrada para quienes buscan incorporarse como empleados directos de Veladero, destacó que la industria necesita perfiles muy diversos y que uno de los principales obstáculos es creer que solo hay lugar para determinadas profesiones.

“Yo soy psicóloga. Si hace 20 años me hubiesen dicho que iba a estar trabajando en Recursos Humanos en una mina en San Juan, no lo hubiera creído y, sin embargo, acá estoy”, contó.

La superintendenta explicó que la compañía busca tanto profesionales con experiencia como jóvenes que quieran dar sus primeros pasos laborales. Para quienes todavía no trabajaron en minería, recomendó comenzar por identificar en qué área pueden aportar, formarse y demostrar compromiso.

En las etapas iniciales de selección, señaló, no siempre pesa tanto el conocimiento técnico como la motivación, las ganas de aprender y la actitud. Las competencias interpersonales también tienen un papel importante: saber comunicarse, trabajar en equipo, ser empático y construir una buena reputación profesional.

“Cada uno puede aportar mucho”, remarcó, al recordar que incluso durante procesos de selección para operadoras de camiones ha encontrado mujeres de las comunidades locales que dudaban de sus propias posibilidades de ingresar a la actividad. En ese sentido, Giordano planteó la necesidad de derribar prejuicios vinculados con la edad, el género o la maternidad. Según explicó, la compañía trabaja para ampliar las oportunidades y promover una mayor participación de mujeres en una industria históricamente masculinizada.

Pasantías y jóvenes profesionales, el primer escalón

Entre las herramientas para quienes todavía están estudiando, las referentes destacaron los programas de pasantías y de jóvenes profesionales.

Higueras, gerente de Supply Chain, explicó que las pasantías permiten que estudiantes universitarios se incorporen a los equipos, conozcan el funcionamiento de una operación minera y adquieran experiencia práctica antes de graduarse. En su área participaron jóvenes de carreras como Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Administración de Empresas y Economía, entre otras. La experiencia, afirmó, les permitió aprender sobre el trabajo cotidiano, la comunicación y la coordinación con otros sectores.

La gerente aseguró que varios de esos pasantes terminaron incorporándose a Veladero o a otras operaciones mineras. Algunos avanzaron luego hacia puestos de mayor responsabilidad dentro de los equipos.

Para los jóvenes, el consejo fue formarse, aprender idiomas, fundamentalmente inglés y animarse a buscar oportunidades. Para quienes ya tienen un título, recomendaron no detener la capacitación, ampliar la red de contactos y participar en encuentros profesionales.

Cómo preparar una empresa para venderle a una mina

En este punto, Martín, superintendente de Desarrollo de Proveedores, puso el foco en la necesidad de que las empresas conozcan el mercado al que quieren ingresar antes de ofrecer sus productos o servicios.

El primer paso, explicó, es definir qué se quiere proveer, profesionalizar la gestión y establecer con claridad los roles, los procesos y la organización interna. También es importante conocer los requisitos financieros, administrativos y operativos que puede exigir un contrato minero.

Uno de los errores frecuentes es presentar propuestas demasiado generales o sin ajustarse a los requerimientos solicitados. Martín advirtió que una oferta mal preparada puede hacer que una empresa pierda una oportunidad incluso cuando cuenta con un producto o servicio que podría resultar útil. Por eso, recomendó estudiar la actividad, investigar las necesidades de las operaciones y elaborar propuestas concretas. También alentó a los empresarios a explorar soluciones innovadoras, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial y robótica.

Higueras, por su parte, recordó que la minería necesita mucho más que insumos para la extracción. Por tratarse de operaciones ubicadas en zonas remotas, requiere servicios de transporte, logística, alimentación, alojamiento, mantenimiento, salud, seguridad y gestión ambiental, entre otros.

La clave es comprender qué necesita cada operación y cómo puede responder una empresa a esas demandas. No todos los proyectos utilizan los mismos procesos productivos ni requieren los mismos materiales y servicios.

No siempre hay que venderle directamente a la operadora

Otro de los puntos centrales fue la posibilidad de ingresar a la cadena de abastecimiento a través de empresas contratistas.

Martín explicó que muchos servicios y productos utilizados en una mina son contratados por terceros y no directamente por la compañía operadora. Por eso, concentrar todos los esfuerzos en venderle de manera directa a Veladero u otro proyecto minero puede limitar las oportunidades de una empresa que recién comienza.

En algunos casos, asociarse con proveedores más grandes puede funcionar como un primer paso para ganar experiencia, desarrollar capacidades y acceder progresivamente a contratos de mayor alcance.

Formación, contactos y expectativas realistas

Al cierre del panel, los tres referentes coincidieron en que acercarse a la minería requiere constancia y una mirada de largo plazo.

Para quienes buscan empleo, Giordano recomendó invertir en formación, aprender idiomas, participar en actividades de networking y construir vínculos profesionales. También alentó a los jóvenes a generar contenidos que aporten valor y permitan compartir conocimientos sobre la industria.

Para los proveedores, Martín insistió en la necesidad de profesionalizar las empresas, estudiar los requerimientos de los contratos y definir con precisión qué pueden ofrecer.

En el marco de la 11° Jornada JAE, el panel de Veladero dejó una idea central para quienes miran a la minería como una alternativa laboral o empresarial: antes de tocar la puerta, hay que conocer la industria, identificar dónde se puede aportar valor y prepararse para responder a sus exigencias.