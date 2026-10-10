Jornada JAE: qué deben cambiar las pymes sanjuaninas para convertirse en proveedoras mineras, desde la mirada de CAPRIMSA

Ingresar a la minería no depende sola de tener capital, maquinaria o contactos. L as empresas que buscan convertirse en proveedoras del sector deben prepararse, profesionalizar sus procesos y demostrar que están en condiciones de cumplir con los estándares que exige una industria cada vez más compleja. Ese fue uno de los principales mensajes que dejó Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), durante el workshop de la 11° Jornada JAE , que se realiza este sábado en el Velódromo Vicente Chancay, con el apoyo de DIARIO DE CUYO.

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Frente a un interesante marco de público, Godoy planteó que el primer paso es definir qué tipo de empresa se quiere construir y hasta dónde se pretende crecer. A partir de allí, sostuvo, es necesario avanzar de manera gradual para adecuarse a las exigencias de las compañías mineras.

La idea, explicó, es que los empresarios comiencen a incorporar herramientas básicas de organización, limpieza, control y registro antes de aspirar a contratos de mayor escala.

Godoy remarcó que la adaptación no ocurre de un día para otro. Desde su experiencia en el sector, planteó que una empresa puede necesitar entre cuatro y cinco años para desarrollar las capacidades necesarias para posicionarse como proveedora minera, un proceso que requiere planificación, inversiones progresivas y acompañamiento.

En ese camino, CAPRIMSA trabaja con compañías mineras y promueve instancias de vinculación para acercar a los proveedores locales a las oportunidades de contratación. El objetivo, explicó, es que las empresas puedan conocer las exigencias de los potenciales clientes y corregir sus debilidades antes de presentarse a una licitación.

El dirigente señaló que uno de los errores es creer que contar con dinero garantiza el ingreso al sector. Una compañía puede tener recursos, pero no necesariamente disponer de la capacidad operativa, la estructura financiera o los equipos que demanda un contrato de gran magnitud.

"Lo que nosotros tratamos de hacer es asegurarte la gestión y te abrimos las puertas. Con el resultado no, porque yo estaría jugando en el equipo", aclaró Godoy al describir el rol de la cámara. De esa manera, diferenció el acompañamiento para generar oportunidades de la garantía de obtener una contratación.

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El presidente de CAPRIMSA sostuvo que el trabajo asociativo puede ayudar a superar las limitaciones de las pequeñas y medianas empresas, especialmente cuando se trata de contratos que requieren grandes inversiones, infraestructura o capacidad operativa.

En lugar de intentar responder individualmente a una licitación que excede sus posibilidades, las empresas pueden evaluar acuerdos con otras firmas para complementar recursos y experiencia. El objetivo es construir una propuesta competitiva sin asumir compromisos que no están en condiciones de cumplir.

La recomendación apunta tanto a las pymes que ya trabajan en actividades vinculadas con la industria como a los jóvenes que buscan desarrollar un servicio desde cero. Para ambos grupos, el desafío es entender que la minería tiene procedimientos específicos y que ingresar requiere preparación, continuidad y capacidad para sostener las operaciones.

La charla de Godoy en la Jornada JAE dejó así una hoja de ruta para quienes buscan ingresar a la industria: definir un objetivo, ordenar los procesos internos, invertir de manera progresiva, conocer los protocolos, generar vínculos y asociarse cuando la escala del contrato lo requiera. Un camino que, según insistió, demanda tiempo y preparación, pero que puede abrir nuevas posibilidades de desarrollo para las empresas sanjuaninas.