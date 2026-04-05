La Avenida de Circunvalación será  casi 3 metros más ancha: claves de la obra

La Provincia llevará adelante la repavimentación y el ensanche de la Avenida de Circunvalación (A014), una de las obras viales más importantes previstas, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la transitabilidad y el estado general de una de las vías más utilizadas del Gran San Juan.
Esta obra forma parte del Plan de Conservación y Mejoramiento de la red vial provincial y representa una intervención estratégica para acompañar el crecimiento del área metropolitana y mejorar la infraestructura vial de la provincia.
Claves de la obra en Avenida de Circunvalación
La obra de repavimentación y ensanche de la Circunvalación contempla la intervención sobre la totalidad de la traza, con la repavimentación de los 32 kilómetros de la autopista, correspondientes a los 16 kilómetros del anillo interno y los 16 kilómetros del anillo externo. Además, se realizará el ensanche de la calzada, que pasará del ancho actual de aproximadamente 7,30 metros a cerca de 10 metros, lo que permitirá mejorar la capacidad de circulación y las condiciones de seguridad vial. Este ensanche no contempla la suma de un carril, sino la pavimentación de las banquinas para mayor seguridad vial.
Los trabajos incluirán la reparación de los sectores deteriorados de pavimento de hormigón, sellado de juntas y fisuras, bacheo, colocación de geogrilla en los tramos de pavimento rígido y la ejecución de nuevas carpetas asfálticas en toda la traza.
Ejecución de la obra en la Circunvalación
Para reducir los plazos de ejecución, la obra de repavimentación y ensanche de la Avenida de Circunvalación se dividirá en dos sectores, anillo interno y anillo externo, y se licitará en dos pliegos, permitiendo que dos empresas trabajen en simultáneo en distintos sectores de la autopista.
Debido al alto volumen de tránsito que presenta esta vía, gran parte de los trabajos se realizará en horario nocturno, con el fin de disminuir las interferencias en la circulación diaria, mejorar la seguridad vial y optimizar los tiempos de obra.
Supervisión de la obra
La obra contará con inspección permanente de la Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección Nacional de Vialidad, que trabajarán de manera coordinada para garantizar la calidad y la seguridad de la intervención. Además, será necesario adecuar la altura y el tipo de guardarraíl existente, ya que la nueva pavimentación elevará la calzada y los sistemas actuales deberán ajustarse a la normativa vigente.
Costos y financiamiento de la obra
Financiamiento: Con fondos provinciales.
Inversión estimada: $15.000.000.000.
Plazo de obra: 180 días.
Trabajos ya ejecutados en la Avenida Circunvalación
Durante la actual gestión de Gobierno se vienen realizando diferentes intervenciones para mejorar las instalaciones de la Avenida de Circunvalación. Algunos de los trabajos realizados hasta el momento son:
Bacheo y conservación de calzada: se ejecutaron 200 metros lineales de bacheo reiterativo en sectores críticos.Las tareas se complementaron con un plan de bacheo por barrido en distintos puntos del corredor.Durante enero de 2026 se realizaron sellados de grietas, fisuras y juntas, una acción clave para preservar la estructura del pavimento.
Defensas metálicas y seguridad vial: durante 2025 se renovaron 568 metros lineales de defensas metálicas y 75 parantes.A comienzos de 2026 se incorporaron más de 150 metros lineales adicionales y 10 nuevos parantes verticales.En total, se reemplazaron 90 parantes en el cantero central y banquinas de ambos anillos de circulación.
Rampas de acceso y egreso: la traza cuenta con 68 rampas de acceso y egreso.Cerca del 90% ya fueron repavimentadas.
Nuevas luminarias e infraestructura: en paralelo a las tareas viales, se ejecuta un plan integral de modernización del alumbrado público en la Avenida Circunvalación.Instalación de nuevas columnas, cableado y luminarias LED de alta eficiencia en más de 1.100 puntos de iluminación.Los trabajos se realizan en laterales internos y externos de toda la traza, bajo puentes y sectores verdes.
Señalización inteligente y paneles solares: Se instalaron16 pórticos metálicos con cartelería LED de última generación.Los pórticos están distribuidos en ocho zonas estratégicas de la traza.En la Avenida Circunvalación se instalaron 36 monopostes con paneles solares, destinados a abastecer infraestructura vial con energía limpia y renovable.
Modalidad de ejecución: los trabajos se desarrollaron mediante operativos diurnos y nocturnos, para reducir el impacto en la circulación.