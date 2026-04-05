La Avenida de Circunvalación será  casi 3 metros más ancha: claves de la obra

Desde el Ministerio de Infraestructura se informó que se pavimentarán las banquinas de la Avenida de Circunvalación para más seguridad vial.

La calzada de la Avenida de Circunvalación será casi 3 metros más ancha debido a la pavimentación de las banquinas.

Luego de que el gobernador Marcelo Orrego anunciara la obra de mejoras en la Avenida de Circunvalación, durante la apertura de las sesiones legislativas 2026, el Ministerio de Infraestructura dio a conocer los detalles de la intervención. En este marco salió a la luz que la calzada de esta arteria será casi tres metros más ancha.

La Provincia llevará adelante la repavimentación y el ensanche de la Avenida de Circunvalación (A014), una de las obras viales más importantes previstas, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la transitabilidad y el estado general de una de las vías más utilizadas del Gran San Juan.

circunvalacion2 El Ministerio de Infraestructua informó que el ensanche de la Avenida de Circunvalación se deberá a la pavimentación de las banquinas. Esta obra forma parte del Plan de Conservación y Mejoramiento de la red vial provincial y representa una intervención estratégica para acompañar el crecimiento del área metropolitana y mejorar la infraestructura vial de la provincia.

Claves de la obra en Avenida de Circunvalación La obra de repavimentación y ensanche de la Circunvalación contempla la intervención sobre la totalidad de la traza, con la repavimentación de los 32 kilómetros de la autopista, correspondientes a los 16 kilómetros del anillo interno y los 16 kilómetros del anillo externo. Además, se realizará el ensanche de la calzada, que pasará del ancho actual de aproximadamente 7,30 metros a cerca de 10 metros, lo que permitirá mejorar la capacidad de circulación y las condiciones de seguridad vial. Este ensanche no contempla la suma de un carril, sino la pavimentación de las banquinas para mayor seguridad vial.

circunvalacion 4 Se prevee la repavimentación de los 32 kilómetros de la Avenida de Circunvalación. Los trabajos incluirán la reparación de los sectores deteriorados de pavimento de hormigón, sellado de juntas y fisuras, bacheo, colocación de geogrilla en los tramos de pavimento rígido y la ejecución de nuevas carpetas asfálticas en toda la traza.