    • 6 de octubre de 2026 - 17:35

    La Facultad de Ciencias Exactas y la UNSJ lanzan un operativo integral de prevención y controles gratuitos para estudiantes

    Desde este jueves, la Facultad de Ciencias Exactas pondrá en marcha postas sanitarias en el CUIM.

    Foto: UNSJ

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    En el marco de una política universitaria enfocada en la atención primaria, la Secretaría de Bienestar y Asistencia Territorial de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN), en un trabajo conjunto con la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNSJ, pondrá en marcha un Abordaje Integral de la Salud Estudiantil.

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    El operativo tendrá carácter preventivo, voluntario y confidencial, y comenzará este jueves 8 de octubre a partir de las 9:00, extendiéndose hasta el próximo 14 del mismo mes en el espacio verde de la facultad, ubicado en el Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM).

    Controles y servicios disponibles en el circuito

    La iniciativa está pensada para dar respuesta rápida a las necesidades sanitarias de los jóvenes que transitan a diario por el predio universitario. Durante las jornadas, los estudiantes podrán acceder de forma totalmente gratuita a una amplia variedad de prestaciones:

    • Control de signos vitales, peso, talla y perímetro de cintura.
    • Evaluación de riesgo cardiovascular y de diabetes tipo 2.
    • Pruebas de agudeza visual.
    • Asesoramiento y entrega de métodos anticonceptivos.
    • Autotoma para testeo de VPH.
    • Vacunación y espacios de escucha en salud mental.

    Días y horarios de atención

    El operativo funcionará de lunes a miércoles y el lunes próximo en horario matutino, mientras que se dispuso una excepción para el día viernes con el fin de facilitar el acceso a la inmunización:

    Jueves 8, lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de octubre: de 9:00 a 13:00.

    Viernes 9 de octubre: de 14:00 a 18:00 (único día en que se aplicarán vacunas).

    Si bien la campaña está destinada prioritariamente a la comunidad estudiantil —con especial foco en aquellos jóvenes que no cuentan con cobertura de obra social—, desde la organización aclararon que docentes y no docentes que deseen realizarse controles preventivos podrán hacerlo sin inconvenientes.

    Prevención y alertas por estadísticas juveniles

    La secretaria de Bienestar y Asistencia Territorial de la FCEFN, Melina Pelayes, explicó que el operativo responde a una estrategia integral de promoción de la salud frente a indicadores preocupantes que afectan al rango etario de 15 a 24 años.

    "Esto surge principalmente por algunos números y estadísticas que nos alertan sobre el aumento de problemáticas en jóvenes que circulan por el CUIM, específicamente cifras en aumento de sífilis e infecciones de transmisión sexual, sumado a aquellas situaciones vinculadas a la salud mental y la prevención del suicidio", señaló la funcionaria.

    En este sentido, el dispositivo no solo contempla la atención física primaria, sino que incorpora un espacio de escucha activa y contención psicológica para quienes atraviesen momentos particulares. Estas acciones se desprenden del proyecto de consejería estudiantil presentado por la facultad a comienzos de año y, dado el alcance de la convocatoria, las autoridades prevén replicar y continuar la iniciativa durante los próximos meses.

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