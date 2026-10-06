La Facultad de Ciencias Exactas y la UNSJ lanzan un operativo integral de prevención y controles gratuitos para estudiantes

En el marco de una política universitaria enfocada en la atención primaria, la Secretaría de Bienestar y Asistencia Territorial de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN), en un trabajo conjunto con la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNSJ, pondrá en marcha un Abordaje Integral de la Salud Estudiantil.

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El operativo tendrá carácter preventivo, voluntario y confidencial, y comenzará este jueves 8 de octubre a partir de las 9:00, extendiéndose hasta el próximo 14 del mismo mes en el espacio verde de la facultad, ubicado en el Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM).

La iniciativa está pensada para dar respuesta rápida a las necesidades sanitarias de los jóvenes que transitan a diario por el predio universitario. Durante las jornadas, los estudiantes podrán acceder de forma totalmente gratuita a una amplia variedad de prestaciones:

El operativo funcionará de lunes a miércoles y el lunes próximo en horario matutino, mientras que se dispuso una excepción para el día viernes con el fin de facilitar el acceso a la inmunización:

Viernes 9 de octubre: de 14:00 a 18:00 (único día en que se aplicarán vacunas).

Si bien la campaña está destinada prioritariamente a la comunidad estudiantil —con especial foco en aquellos jóvenes que no cuentan con cobertura de obra social—, desde la organización aclararon que docentes y no docentes que deseen realizarse controles preventivos podrán hacerlo sin inconvenientes.

Prevención y alertas por estadísticas juveniles

La secretaria de Bienestar y Asistencia Territorial de la FCEFN, Melina Pelayes, explicó que el operativo responde a una estrategia integral de promoción de la salud frente a indicadores preocupantes que afectan al rango etario de 15 a 24 años.

"Esto surge principalmente por algunos números y estadísticas que nos alertan sobre el aumento de problemáticas en jóvenes que circulan por el CUIM, específicamente cifras en aumento de sífilis e infecciones de transmisión sexual, sumado a aquellas situaciones vinculadas a la salud mental y la prevención del suicidio", señaló la funcionaria.

En este sentido, el dispositivo no solo contempla la atención física primaria, sino que incorpora un espacio de escucha activa y contención psicológica para quienes atraviesen momentos particulares. Estas acciones se desprenden del proyecto de consejería estudiantil presentado por la facultad a comienzos de año y, dado el alcance de la convocatoria, las autoridades prevén replicar y continuar la iniciativa durante los próximos meses.