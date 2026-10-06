La geología sanjuanina alista su mayor cumbre nacional mientras consolida la alianza histórica entre industria y ciencia

San Juan se encamina a ser la sede del evento de ciencias de la Tierra más trascendente de la región . Entre el 19 y el 23 de abril de 2027, la provincia recibirá el XXIII Congreso Geológico Argentino (CGA), organizado por la Asociación Geológica Argentina (AGA) y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). El hito marca el retorno de esta cumbre a suelo sanjuanino tras 37 años de ausencia, ya que la última edición local se celebró en 1990.

La cita científica cobra una vigencia especial este Día Internacional de la Geodiversidad , que se conmemora cada 6 de octubre para revalorizar el patrimonio no vivo del planeta. La investigadora del CONICET y presidenta del congreso, Dra. Carina Colombi , profundizó sobre los desafíos del encuentro, el rol de la minería en los descubrimientos modernos y el valor científico del yacimiento Santo Domingo, descubierto en el departamento Iglesia.

Ubicado cerca del río Blanco, al norte de la localidad de Angualasto y en las cercanías del Parque Nacional San Guillermo, el yacimiento Santo Domingo representó un giro cualitativo en la diversidad del registro fósil de la provincia . Mientras que San Juan históricamente ha destacado en el mapa mundial por sus fósiles corpóreos del Triásico, este sitio aportó icnofósiles, es decir, las huellas que los animales dejaron grabadas sobre el sedimento al andar.

"San Juan es una provincia conocida por la geodiversidad que tiene, sobre todo de vertebrados dentro de la edad del Mesozoico. Sin embargo, los yacimientos que se conocían hasta este momento estaban basados sobre todo en fósiles corporales de paleovertebrados, pero no en icnitas ", explicó Colombi. La especialista destacó que el hallazgo es clave porque revela aspectos que las estructuras óseas no registran de manera directa: "Aporta otros datos que por ahí los fósiles corpóreos no aportan, sobre todo vinculados al comportamiento: si estos animales vivían en manadas, si corrían, si estaban buscando comida, qué lugares habitaban".

En el lugar se identificaron al menos dos rastrilladas con diferentes morfoespecies de huellas y restos óseos. "Faltan más trabajos de campo para prospectar más áreas nuevas, con la posibilidad de encontrar más rastrilladas, fósiles corpóreos y huevos de dinosaurios" , adelantó Colombi. Al realizar los análisis comparativos a nivel nacional e internacional, los investigadores no encontraron ninguna descripción equivalente en la literatura científica. "Por ende, se puede decir que son especies nuevas a las que vamos a tener que asignarles un nombre y se van a tener que estudiar desde la base", señaló.

La sinergia minero-científica: el financiamiento y el acceso como pivotes del desarrollo

El financiamiento y la colaboración de la empresa permitieron desplegar entre cuatro y cinco campañas científicas para salvaguardar el patrimonio paleontológico antes de habilitar la vía.

Esta articulación entre la industria extractiva y la academia representa una herramienta de conservación e investigación insustituible. "Nosotros consideramos que es importante para la investigación geológica y paleontológica contar con el acompañamiento del sector privado", remarcó Colombi. La investigadora recordó que existen amplios antecedentes donde la prospección minera sirvió de puerta de entrada para la paleontología: "La mayoría de los yacimientos paleontológicos se han encontrado en una sinergia con empresas privadas porque se hallaron buscando yacimientos de carbón, petrolíferos o minerales. Muchas empresas pueden acceder a lugares con nuevos desarrollos de caminos que para los investigadores son inaccesibles. Este fue el caso del Parque Ischigualasto, que se desarrolló como yacimiento paleontológico a partir de los hallazgos que se hicieron mientras se explotaban las minas de carbón de Los Rastros".

A su vez, la experta resaltó que las regulaciones actuales y el respaldo privado resultan importantes frente a las limitaciones presupuestarias públicas. "Hoy que la Ley de Patrimonio obliga a las empresas a que la paleontología esté incluida en sus estudios de impacto ambiental, nos permite un estudio permanente de nuevas localidades. En este contexto, donde la investigación no está financiada del todo por el Estado, realmente el aporte del sector privado se convierte en un protagonista esencial", afirmó Colombi.

El escaner de alta precisión es fundamental para este tipo de investigaciones científicas.

Un laboratorio natural que impactará en el turismo y en la economía regional

El horizonte del Congreso Geológico Argentino de 2027 busca mostrar con orgullo este modelo trilateral compuesto por el Estado provincial, la Universidad junto al CONICET y las empresas privadas. El evento, declarado de Interés Social, Cultural y Académico por el Gobierno de la Provincia de San Juan, la Cámara de Diputados de San Juan, la Facultad de Ciencias Exactas y la Universidad Nacional de San Juan, reunirá a geólogos, investigadores y profesionales de América y Europa que realizarán viajes de campo por todos los paisajes sanjuaninos, desde las Sierras Pampeanas, la Precordillera y la Cordillera.

"San Juan será sede del Congreso Geológico Argentino que se realizará en abril de 2027 y es una excelente oportunidad para dar a conocer el patrimonio que tiene San Juan en cuanto al nivel de diversidad geológica como paleontológica", expresó la investigadora, con la expectativa de que los participantes "pueden ser embajadores en sus propios lugares para contar la increíble riqueza de la provincia".

Asimismo, Colombi vinculó la protección del patrimonio científico con el crecimiento de las comunidades del interior sanjuanino. "Para la sociedad no es menor cada yacimiento paleontológico que se encuentra, sobre todo si se hallan en cercanías de ciudades o pueblos que no tienen mucho desarrollo. Un ejemplo que San Juan tiene muy presente es el Parque Ischigualasto y todo el desarrollo regional que llevó a Valle Fértil. No hay que perder de vista que el turismo es un desarrollo sustentable, y que el turismo científico y paleontológico cada vez se pone más de moda para ver paisajes lindos y también un aporte cultural fuerte", concluyó.