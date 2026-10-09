La Justicia le dio un plazo de cinco días a la UNSJ para que responda por los días de clases perdidos

El Juzgado Federal N.º 1 le otorgó un plazo de cinco días hábiles a la Universidad Nacional de San Juan para responder a un amparo impulsado por padres. La presentación busca garantizar una prestación mínima del 75% de clases y recuperar las más de 40 jornadas perdidas por paros.

La disputa por la interrupción de las actividades académicas en los colegios dependientes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) sumó un nuevo capítulo en el ámbito judicial. El Juzgado Federal comenzó a tramitar el amparo colectivo impulsado por un grupo de padres y notificó formalmente a la institución para que presente su postura en un plazo de cinco días hábiles.

El avance se concretó luego de que el fiscal federal Francisco Maldonado dictaminara que la Justicia Federal cuenta con competencia para intervenir en el expediente. A partir de esa evaluación, el juez Leopoldo Rago Gallo, titular del Juzgado Federal N.º 1, dispuso que la casa de altos estudios entregue un informe detallado con los antecedentes del caso, los argumentos que sostienen su posición y las pruebas correspondientes. Una vez cumplida esta etapa, el magistrado evaluará los pasos a seguir respecto a la medida cautelar solicitada.

El reclamo de las familias y el pedido de una prestación mínima La acción judicial fue presentada en septiembre por familiares de estudiantes que cursan en los establecimientos preuniversitarios de la UNSJ, preocupados por el impacto que los sucesivos paros docentes y no docentes generan en la formación académica.

Entre los ejes centrales del planteo, los padres exigen que se arbitren los medios para garantizar una prestación mínima del 75% del servicio educativo durante las medidas de fuerza gremiales. Asimismo, la presentación solicita que se establezca un programa específico de recuperación de contenidos y de las jornadas escolares perdidas durante el ciclo lectivo 2026, con el fin de asegurar el cumplimiento de los días de clases establecidos por las normativas vigentes.

Un conflicto que acumula más de 40 jornadas sin actividad El malestar de las familias se fundamenta en el alto nivel de ausentismo escolar registrado en las aulas a lo largo del año. De acuerdo con el registro elaborado por un sector de padres autoconvocados, hasta el martes 6 de octubre los alumnos ya acumulaban 41 días sin clases.